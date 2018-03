VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne, Nicolò Brigante la sorprende e le fa conoscere i suoi nonni

Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne si parlerà di Nicolò Brigante, corteggiato da Virginia Stablum e Marta Pasqualato.

13 marzo 2018 - agg. 13 marzo 2018, 15.44 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

Una bella esterna quella tra Virginia e Nicolò Brigante che segue però ad un momento di scontro tra i due, dovuto al ritorno in studio di Marta Pasqualato e delle nuove esterna del tronista con lei. Nicolò però si fa perdonare, chiama Virginia e la fa arrivare a Catania, città in cui vive. Dopo una romantica passeggiata al mare, il tronista porta Virginia a conoscere i suoi nonni. Momenti divertenti e davvero emozionanti per la corteggiatrice che non si aspettava un gesto così importante da parte di Nicolò. Il ragazzo è davvero contento e per molti questa nuova esterna sarebbe la conferma che possa essere proprio Virginia Stablum, che in studio viene acclamata dai grandi applausi del pubblico, la scelta di Nicolò Brigante. L'impressione verrà presto confermata? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Esterna a Catania

Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicato spazio a Nicolò Brigante, il tronista prossimo alla scelta. Il siciliano, infatti, ha deciso di non conoscere altre ragazze e di volersi concentrare solo su Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Per l’esterna Nicolò ha portato Virginia a Catania, per farle conoscere i suoi nonni. Virginia arriva all’aeroporto di Catania e poi si recano in spiaggia per fare un passeggiata. Poi sono andati a casa dei nonni di Nicolò: Virginia era visibilmente contenta, mentre i nonni l’hanno accolta con affetto dicendolo che è bellissima. Nicolò è visibilmente emozionato. Il nonno si commuove dicendo che Nicolò è molto affezionato alla famiglia e che è davvero un uomo, mentre il tronista dice il nonno è il suo secondo padre. In studio Marta Pasqualato dice di non volere più vedere queste esterne e che è convinta che Nicolò sceglierà la sua rivale. Gianni Sperti, invece, sentenzia che se Nicolò sceglierà Marta invece che Virginia, si merita le corna…

Virginia è la favorito per la scelta?

Sul web gran parte del pubblico da casa fa il tifo per Virginia Stablum: “Per me Nicolò sceglierà Virginia, perché le piace veramente, ha richiamato Marta solo per arrivare ad una scelta che Virginia merita e non ad una scelta su due piedi. Finché palo non arrivi a me non lo toglierà nessuno dalla testa. #uominiedonne”, ha scritto recentemente una fan su Twitter. E ancora: “Ma io non posso essere veramente l’unica a shippare Nicolò e Virginia vi prego #uominiedonne”. Non manca qualche critica per la ex di Ignazio Moser: “Ma solo a me urta la voce di Virginia? #uominiedonne” e “Virginia di #uominiedonne ha la stessa voce di Elena Morali e devo ancora capire se mi piace o mi irrita”. Ovviamente c’è anche chi fa il tifo per Marta Pasqualato: “Virginia che dice 'non la devi volere perché è una scorretta nei confronti di tutti' . Ma preoccupati di come lui sta sotto un treno per lei anziché pensare a fare la morale. #uominiedonne”. Infine c’è chi chiede di far salire sul trono la Stablum: “Luigi, Giordano, e Virginia sul trono grazie. #uominiedonne”.

