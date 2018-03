AMICI 17/ Bryan ella bufera: serale ancora lontano per tutti gli allievi

Amici 17, verso il serale: nessun allievo è riuscito a conquistare la maglia verde. Nella scuola si respira un'aria tesa soprattutto tra i ballerini con Bryan nel mirino dei compagni.

14 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Bryan

Diversamente dalle scorse edizioni di Amici 17, per il serale che comincerà sabato 7 aprile, è davvero difficile prevedere quali allievi formeranno le squadre. Mai come quest’anno, infatti, i professori non riescono a trovare un accordo sui cantanti e i ballerini a cui assegnare immediatamente la maglia del serale. Tutti quelli che, finora, si sono presentati davanti alla commissione hanno ricevuto solo un no. Ogni docente continua ad avere un proprio preferito al punto che, in vista del prossimo appuntamento pomeridiano, Maria De Filippi ha deciso di cambiare le modalità di accesso al serale. Tra tutti gli allievi, quelli che potrebbero accedere al serale sono sicuramente Einar, Irama, Carmen, Emma, Biondo, Matteo e Nicole tra i cantanti mentre tra i ballerini l’unico sicuro sembra essere Bryan mentre a giocarsi gli altri posti dovrebbero essere Daniele, Orion, Lauren, Luca, Sephora e Valentina.

BRYAN NELLA BUFERA

Il ballerino Bryan continua ad essere il bersaglio di pesanti critiche da parte dei compagni che non hanno affatto gradito le sue scelte nel corso dello scorso pomeridiano. Maria De Filippi aveva chiesto a tutti gli allievi di indicare i nomi che, secondo il loro parere, meriterebbero il serale. Le scelte di Bryan, però, hanno creato diversi malumori. Dagli altri ballerini, infatti, è stato giudicato presuntuoso e incoerente. In particolare, gli altri allievi non hanno gradito la scelta di Orion con il quale ha avuto diversi scontri. “Chi ti credi di essere? Sei sempre incoerente”, afferma Valentina. Tutti sono d’accordo con la ballerina. Anche Vittorio, visibilmente irritato, punta il dito contro Bryan utilizzando parole molto pesanti. I compagni, inoltre, sono convinti che Bryan faccia la vittima parlando sempre alle spalle. Bryan si difende cercando un confronto con Valentina ma il rapporto si è ormai rotto.

AMICI 17: NICOLE PERDE LA FIDUCIA DI PAOLA TURCI?

Paola Turci, nello scorso pomeridiano di Amici 17, ha rivelato che il suo primo nome per il serale è quello di Nicole. Pur essendo convinta della sua idea, l’insegnante non vede in Nicole quella fame di arrivare al cuore delle persone con la musica e di sfondare. Esattamente come fatto in precedenza con Emma, la Turci cerca di scavare a fondo nell’animo di Nicole esortandola ad aprirsi, a tirare fuori il cuore e le unghie non solo per conquistare una delle maglie verdi, ma anche per trasformare la passione per la musica in un vero lavoro. Paola Turci, inoltre, le porta il suo esempio che ha anche sacrificato la famiglia per la sua carriera. Nicole ascolta i consigli dell’insegnante e assicura di voler con tutta se stessa il serale. La Turci, però, è scettica e di fronte alla determinazione degli altri allievi ammette che potrebbe cambiare idea sul suo primo nome da portare al serale.

