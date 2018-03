Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ La cantante rompe il silenzio: "Nessuna riconciliazione"

Nessun riavvicinamento, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme e lei lo conferma mettendo in chiaro alcuni dettagli su quello che è successo in questi mesi.

14 marzo 2018 Hedda Hopper

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Nessun terzo incomodo, solo una crisi che non è stata possibile risanare. La fine dell'amore è la causa principale della rottura tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo e questa volta non è un rumors o un pettegolezzo ad alzare il velo sulla questione ma la diretta interessata che, a poche ore dall'esordio di Celebrity Masterchef che la vedrà impegnata ai fornelli, non solo conferma la rottura ma continua a ribadire il fatto che non c'è stato nessun riavvicinamento, al contrario di quanto ha detto l'ex compagno. In una lunga intervista a Vanity Fair la Tatangelo parla di questi messi di gossip, pettegolezzi e accuse a iniziare proprio dal fatto che, secondo alcuni siti e settimanali, lei avesse già un altro uomo: "Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore".

CHI HA LASCIATO CHI?

In mezzo a loro c'era tutto il resto. Gigi D'Alessio amava circondarsi di gente per feste e cene e lei si sentiva sempre più messa da parte tanto da parlare di cene intime inesistenti e della poca voglia di stare insieme, da soli, come una coppia o una famiglia dovrebbe fare. Proprio lei ha preso le redini della questione e un giorno ha deciso di mettere il cantante davanti al fatto compiuto decidendo di andare via per riflettere, una pausa di riflessione da cui Gigi D'Alessio non ha preso le distanze, anzi. Lei stessa dichiara: "“Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado”. E lui non mi ha fermata" e ancora: ""La donne provocano. E le prime notti qui sono state il panico assoluto. Volevo venisse a riprendermi sotto il palazzo. E invece s’è perso sul Raccordo anulare".

UN MESSAGGIO DI SPERANZA

E' finita così una storia discussa, travagliata e nata sotto i riflettori che, però, alla fine ha regalato ai fan tante soddisfazioni sul palco e lontano da esso. Anna Tatangelo, però, non ci tiene solo a specificare che non c'è stata nessuna riconciliazione ma anche che adesso vive a casa sua da sola e, soprattutto, senza alcun mantenimento: "Una fine, una ripartenza. Ma per quest’ultima ci sarebbero delle condizioni (...) Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì.Nel frattempo, grazie anche all’analisi, imparo piano a stare sola". Lei sta imparando a stare sola ma ancora una volta questo sembra essere il messaggio di chi ha voglia di un ritorno, di una cosa che potrebbe tornare ai fasti di un tempo o, addirittura, essere migliore. Gigi D'Alessio a dichiarato spesso il suo amore in tv alla compagna, forse sarebbe il caso di farlo di persona?





© Riproduzione Riservata.