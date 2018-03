Anna Tedesco/ Uomini e Donne: il faccia a faccia con Federica Pirri

Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.

Come ogni mercoledì, dopo due appuntamenti con i protagonisti del trono classico, a Uomini e Donne è tempo di dame e cavalieri. Stando a quanto anticipato da “Uomini e Donne original club”, un gruppo Facebook che segue le vicende dei Senior, Anna Tedesco sarà al centro dell’attenzione nella puntata di oggi del trono over. In puntata fa ritorno Federica Pirri, un’ex dama che aveva partecipato al programma nel 2015. Durante la sua esperienza al trono over, ben tre cavalieri – tra cui Giorgio Manetti – le avevano preferito Anna Tedesco. Federica racconta di aver incontrato per caso in stazione Anna, lo scorso anno. La dama umbra conferma l’incontro casuale, ma Federica aggiunge che in quella occasione la Tedesco le avrebbe confidato di aver baciato Giorgio. Dopo aver detto che questa segnalazione è infondata, Anna decide di abbondante la trasmissione perché non vuole più difendersi su un qualcosa che non esiste (la relazione con Giorgio) e anche per evitare che le persone inventino segnalazioni su di lei pur di tornare a far parte del programma.

Anna Tedesco lascia Uomini e Donne

Nei giorni scorsi Anna Tedesco ha pubblicato un lungo post su Instagram, che sembra una riflessione dopo la sua decisione di lasciare il programma: “Passi la vita a raccogliere i pezzi riversi per terra di te e quando stai per finire di mettere a posto tutto, arrivano quelle persone che ritenevi amiche e fingono di essere buone ma in realtà ti rendi conto che è tutto un rendiconto per loro. Me ne sono pentita amaramente, e adesso pago l'errore”. Prosegue la dama: “Chiedo scusa al destino, chiedo scusa anche al tempo per non averlo capito, chiedo scusa al mio cuore per averlo messo nelle mani di chi ha le mani sporche. Quello che mi fa più male è aver aperto il mio cuore a persone che hanno ingannato la mia buona fede. A loro però, resta lo sguardo abbassato di ciò che mi hanno fatto a me la pace e una ferita nel cuore di aver perso la fiducia nella gente. Al contrario della rabbia a me la delusione crea silenzi. È da qui che apprendi le migliori lezioni di vita”. Tanti commenti dei fan che la invitano a non mollare: “Io credo che tu sia una gran bella persona, non capita e non apprezzata!” e “Purtroppo sei stata sfortunata nelle conoscenze! Ma arriverà prima o poi la persona giusta per te”. Un utente invece è certo che prima poi Anna tornerà a Uomini e Donne: “Vabbè tanto tornerai di nuovo. Come hai già fatto. Eh la dignità, la dignità…”.

