BELEN RODRIGUEZ / Presenta la nuova linea di costumi insieme a Cecilia ed è tripudio di likes

Belen Rodriguez presenta la sua nuova linea di costumi da bagno insieme a Cecilia di likes e subito su Instagram è tripudio di likes da parte dei followers.

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé, si tratti di qualche notizia di gossip o di una semplice foto da lei postata su Instagram. Per alcuni giorni si è fatto un gran parlare di una sua possibile gravidanza, tanto che in molti erano ad arrivati ad ipotizzareche la showgirl avesse deciso di rinunciare alla conduzione del Grande Fratello Nip proprio per dedicarsi alla sua vita privata. Ma questa novità è passata velocemente nel dimenticatoio: né lei nè ancora meno il fidanzato Andrea Iannone hanno confermato o smentito il lieto evento e, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, la puntata di C'è posta per te dello scorso sabato non ha chiarito il dubbio. Archiviate le voci della gravidanza, è ora l'ultima foto pubblicata dalla modella argentina su Instragram ad avere scatenato l'interesse dei suoi fan. Belen appare infatti in tutta la sua bellezza insieme alla sorella Cecilia in occasione del servizio promozionale per la loro linea di costumi Mefui.

BELEN RODRIGUEZ E CECILIA RODRIGUEZ PROMUOVONO I LORO COSTUMI

Belen Rodrigueze e sua sorella Cecilia sono apparse su Instagram in un bellissimo scatto da loro pubblicato per presentare i costumi della linea Mefui (clicca qui per vedere l'immagine). In poche ore lo scatto ha superato i 300 mila likes, un numero sicuramente destinato ad aumentare. Tanti i commenti dei followers delle due modelle, soddisfatti davanti ad una simile bellezza. E come sempre non mancano anche le affermazioni dei più critici, nei confronti dell'una o dell'altra sorella. Negli ultimi giorni, comunque sia, Belen non è particolarmente ativa sui social network, limitandosi a pochi scatti ufficiali. Anche la sua presenza sui giornali è ridotta al lumicino, tanto che sono in molti a chiedersi cosa ci sia oltre questo strano silenzio: fatta eccezione della presenza a C'è posta per te, lei e Andrea Iannone cercano di mantenere quella privacy di cui hanno parlato nelle interviste di qualche mese fa?

