Ballando con le stelle 2018/ Gessica Notaro pronta a vincere: "Ballo senza paura di mostrare il mio viso"

14 marzo 2018 Anna Montesano

Gessica Notaro a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata e c'è una concorrente su tutti che ha stupito il pubblico di RaiUno. Lei è Gessica Notaro, l'ex Miss Italia purtroppo nota al pubblico anche per l'essere stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Eddy Tavares. Una tragedia accaduta all'incirca un anno fa che non ha fermato affatto Gessica. Determinata, forte, sorridente come mai, la Notaro è salita sul palco di Ballando con le stelle 2018, lasciando tutti senza parole. "Partecipando a questo talent, la mia rivincita l'ho già avuta" si legge su Nuovo Tv, e ancora "Tavares voleva annientarmi, voleva che mi nascondessi per il resto della vita. Invece eccomi a ballare, senza paura di mostrare il mio viso, davanti a milioni di persone" dichiara ancora l'ex miss Italia.

Gessica Notaro: "A Ballando voglio lanciare una sfida alle donne"

Ancora Gessica Notaro ha aggiunto: "A Ballando voglio lanciare una sfida alle donne vittime di violenza, a chi è succube di meccanismi psicologici atroci". D'altronde Gessica Notaro è cosi serena e felice oggi non solo grande al percorso che sta facendo a Ballando con le stelle 2018, ma anche grazie al suo compagno, Allen Esposito Linares, istruttore cubano che aveva conosciuto sul lavoro, nel delfinario di Rimini. "Oltre alle persone accanto a me, alla musica e agli animali - ha raccontato la Notaro - in questo anno difficile mi ha aiutato la fede. Fin dai primi giorni dopo l'aggressione la mia fede in Dio si è sviluppata ulteriormente, credo mi sia arrivata una forza speciale dal cielo" aggiunge Gessica, che per molti potrebbe essere proprio la vincitrice di questa edizione di Ballando con le stelle.

