Barbara d’Urso a Ballando con le stelle / Milly Carlucci: “Grande personaggio!”, come si fa con la Lucarelli?

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: Lady Cologno sarà ballerina per una notte, le parole di Milly Carlucci: “Grande personaggio!”, come si fa con Selvaggia Lucarelli?

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Barbara d’Urso sbarca in Rai: ballerina per una notte a Ballando

È quasi tutto pronto per la partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle 2018. La notizia data in anteprima tra le pagine del settimanale "Diva e Donna", potrebbe rivelarsi una bomba impossibile da gestire: perchè? Tanti gli aspetti controversi e incredibili della notizia. Il programma condotto da Milly Carlucci, ogni sabato sera si deve scontrare con C'è posta per te, people show dell'ammiraglia Mediaset: come mai Lady Cologno avrebbe preferito la Rai alla sua "famiglia"? L'invito - indiretto - di Milly era arrivato durante una intervista di Carolyn Smith nel salotto domenicale della ruspante Barbarella Nazionale. “Io ufficialmente, in quanto giudice di Ballando con le stelle, e Milly Carlucci, ti siamo invitando a fare Ballando per una notte! Lo sai che ti voglio da tanto tempo e ora che so che balli ogni mattina, penso che possa essere un’esperienza bellissima per te", aveva affermato la presente di giuria di Ballando.

Barbara d'Urso, dopo la proposta di Carolyn, aveva ironicamente risposto: “Lo sai che in questo momento Piersilvio Berlusconi è svenuto? Ti devo dire che i miei capi sono molto gelosi di me, ma se mi danno il permesso, parteciperei volentieri!”. Un semplice invito, secondo le pagine di Diva e Donna, si è quasi trasformato in realtà. A quanto pare mancherebbero solo gli ultimi dettagli e le indiscrezioni, ci parlano anche di una potenziale guerra fredda tra regine Mediaset. La d'Urso, grande appassionata di ballo, sarà sicuramente in grado di regalare al pubblico del sabato sera, uno spettacolo indimenticabile. "So che Barbara è una appassionata di ballo e del nostro programma: l'idea è nata dalla nostra giurata Carolyn Smith che è stata ospite da lei", ha precisato Milly Carlucci alla rivista. "Barbara è un grande personaggio TV e averla sulla nostra pista potrebbe essere una bella sorpresa per il pubblico". Tra i corridoi Mediaset intanto, si parla di ritrovata rivalità tra Maria De Filippi e proprio Carmelita. In ultimo, non dimentichiamoci che Selvaggia Lucarelli fa parte della giuria di Ballando con le stelle e quindi, dovrebbe confrontarsi proprio con Barbarella dopo la fine della sua esibizione. Per chi non lo sapesse, tra loro due c’è una guerra a colpi di querele praticamente da svariati anni: avete preparato i pop-corn?

