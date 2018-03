Barbara d'Urso diffamata da Barbara Guerra: condannata/ Querela dopo insulti social: 6 mesi all'ex olgettina

Barbara d'Urso diffamata da Barbara Guerra: condannata. Dopo la querela in seguito agli insulti social della showgirl, arriva la decisione del Tribunale, 6 mesi di reclusione.

14 marzo 2018 Emanuela Longo

Barbara d'Urso

La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, Barbara d’Urso, non ha mai fatto segreto delle denunce per diffamazione avanzate nel corso della sua lunga e fruttuosa carriera. Ciò che però la contraddistingue rispetto a molti altri suoi colleghi, è il modo in cui ha sempre gestito le varie guerre legali. La d'Urso, infatti, ha sempre voluto procedere nel massimo riserbo ed anche quando ci fu di mezzo Barbara Guerra, ex Olgettina nonché ex concorrente del reality show La Fattoria 4, la popolare conduttrice non ha cambiato il suo atteggiamento, preferendo il silenzio. Ora però, come riporta una nota stampa di LaPresse, il Tribunale penale di Monza si è pronunciato sulla causa in corso per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara d'Urso, condannando la Guerra. I fatti in questione risalgono al 2013, quando la showgirl aveva pubblicato online una serie di insulti contro la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset, senza risparmiare offese volgari. In quell'occasione però, la d'Urso non rimase in silenzio ma fu costretta a sporgere querela contro la giovane. In questi anni, dunque, la guerra legale è andata avanti e nel corso delle varie udienze del processo durante le quali l'imputata ha sempre preferito disertare. Il giudice, dunque, si è espresso riconoscendo la piena valenza lesiva e ingiustificata di quegli attacchi contro la conduttrice condannando Barbara Guerra a 6 mesi di carcere ed al risarcimento dei danni morali a scapito della querelante.

SCONTRO TRA BARBARA GUERRA E BARBARA D'URSO: I FATTI

Forse nel 2013 neppure Barbara Guerra poteva aspettarsi che il suo attacco social alla conduttrice Barbara d’Urso potesse poi avere conseguenze così eclatanti. Tutto era iniziato dopo un servizio trasmesso a Domenica Live nel 2013 e nel quale venivano criticate le showgirl che si denudavano sui social o vestivano in modo succinto. A sentirsi coinvolta dalle critiche era stata anche la showgirl Barbara Guerra che non aveva perso tempo per replicare postando su Twitter una foto di Barbara d'Urso corredata da pesanti attacchi di fronte ai quali però, la conduttrice diede immediatamente mandato ai suoi legali querelando l'ex Olgettina. All'epoca, come ricordava Fanpage, l'allora fidanzato della Guerra tentò di fare da paciere, intervenendo e invitando la giovane a cancellare quelle foto che avrebbero potuto fungere da calamita ad ulteriori attacchi nei confronti della conduttrice Mediaset. Nonostante questo però, anche dopo la cancellazione di quegli scatti corredati dalle pesanti offese, a quanto pare fu ormai troppo tardi per frenare quell'azione legale avviata dalla d'Urso e che solo oggi ha portato ad una pesantissima condanna a carico della Guerra.

© Riproduzione Riservata.