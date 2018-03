Beautiful / Eric si trasferisce in albergo, Sheila è al suo fianco! (Anticipazioni 14 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 marzo: Eric soggiorna nello stesso albergo in cui si trova anche Sheila e le chiede di recarsi a villa Forrester per una commissione.

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Per qualche giorno le trame di Beautiful hanno concesso ampio spazio all'incidente di R.J. oltre che al ritorno a Los Angeles di Caroline, con tutti gli annessi del caso. Ma da questo pomeriggio la soap americana tornerà a concentrare la sua attenzione sulla storyline di maggiore interesse del momento ovvero la terribile scoperta fatta da Eric. Dopo essere venuto a conoscenza, grazie all'intervento di Sheila, di quanto accaduto tra Ridge e Quinn, il patriarca Forrester ha lasciato la sua stessa casa e si è trasferito in un luogo segreto. Non ha informato né la famiglia né tanto meno la moglie del suo nuovo domicilio, motivo per cui la stessa Fuller si è detta molto preoccupata. Scopriremo oggi che lo stilista si è recato in un hotel, lo stesso in cui (che caso!) si trova anche la sua ex moglie Sheila. Sarà proprio quest'ultima a sostenerlo e ad offrirgli il suo aiuto a superare questo difficile momento della sua vita.

Beautiful: il confronto tra Sheila e Quinn

Nell'appuntamento odierno di Beautiful, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 13:40, Sheila cercherà di tirare su di morale Eric, dicendogli che sarà sempre al suo fianco e ricordandogli come lui possa essere contare su di lei. Come già accaduto varie volte in passato, il patriarca confermerà di avere la memoria corta nei confronti della dark lady più terribile della storia della soap e nutrirà grande fiducia verso di lei. Per questo le chiederà di recarsi alla villa per recuperare alcune medicine molto importanti che lui ha dimenticato nel momento in cui, in preda alla rabbia, ha deciso di andarsene di casa. La Carter eseguirà il compito assegnato ma la sua visita a villa Forrester non resterà senza conseguenze: proprio qui, infatti, incontrerà Quinn che vorrà sapere da lei dove si trovi Eric per potergli parlare e chiarire la situazione. Sheila però non avrà nessuna intenzione di rivelare questo importante indirizzo...

