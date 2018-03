Benji & Fede, scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene/ Video, “Mi sono vendicato dopo un anno”

Benji & Fede, scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di Fede.

14 marzo 2018 Emanuela Longo

Benji e Fede, scherzo a Le Iene

Era lo scorso aprile quando Federico Rossi, meglio noto come Fede, fu vittima di un incredibile scherzo messo a segno dal suo collega Benjamin Mascolo grazie alla complicità della trasmissione Le Iene. Oggi, il duo di giovani cantanti amatissimi dal popolo teen, Benji e Fede, torna ad essere protagonista nel corso della trasmissione in onda nella prima serata di Italia 1, in vista di un nuovo scherzo, architettato questa volta ai danni di Benji che dovrà vedersela con una divertente vendetta. Dopo lo scambio di "favori" tra Fedez ed il collega J-Ax, questa volta è toccato ad altri due cantanti tornare a Le Iene. La conferma è arrivata nelle passate ore attraverso il profilo Instagram ufficiale di Fede che proprio tramite le storie ha svelato ai suoi numerosi follower qualche dettaglio di ciò che vedremo nella nuova puntata de Le Iene, dando così l'appuntamento a stasera, con tanto di emoticon sorridente che lascia presagire risate in vista! Questa volta, a partecipare allo scherzo ai danni di Benji saranno in tanti. Oltre alla iena Niccolò Torielli, artefice anche del precedente scherzo, non mancherà la collaborazione di Alessio Bernabei, Max Brigante, Rocco Hunt e Fred de Palma. A parte questo, al momento c'è il massimo riserbo sulle modalità con cui sarà realizzato lo scherzo ma una cosa è certa: la vendetta è andata a segno!

LO SCHERZO DI BENJI A FEDE E LA VENDETTA IN ARRIVO

Cosa avrà combinato ai danni dell'amico e collega Benji? Fede non ha lasciato trapelare altro tramite le sue Instagram Stories, ma ha annunciato quanto basta per stuzzicare la curiosità dei suoi followers. Lo stesso lo scorso anno era stato vittima di uno scherzo delle Iene organizzato da Fede. Il cantante gli fece infatti credere che la sua amata auto nuova di zecca fosse stata rubata da un uomo completamente nudo. Contattato dalla trasmissione di Italia 1, Benji aveva spiegato, parlando di Fede: "Se qualcuno gli tocca la macchina nuova va fuori di testa". E così con la complicità di un amico e del parcheggiatore di un ristorante, Mascolo aveva messo a segno il suo scherzo, facendo credere a Fede di essere stato vittima del furto della sua adorata A3 decappottabile. Ora è arrivato il momento della vendetta. "Mi sono appena vendicato con ben dopo un anno. Scherzo a Le Iene, lo vedrete molto presto, lo abbiamo fatto impazzire!", ha spiegato Fede nelle sue Instagram Stories. "Sono tutti dei maledetti qua dentro", ha replicato Benji. Ed in un'altra storia in cui si dava l'appuntamento a stasera, Federico ha aggiunto, ironizzando ancora sullo scherzo: "Ne vedrete delle belle stasera. Vendetta vera non finirò in galera".

