Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Il matrimonio? “Non è il momento!”, dettagli anche sull’arrivo di un figlio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuove rivelazioni sul possibile matrimonio avvenuto in grande segreto in Argentina: “Non è il momento!”, dettagli anche sull’arrivo di un figlio.

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Cecilia smentisce nozze e bebè

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati in segreto in Argentina? Questa la nuova notizia che riguarda la coppia nata durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia mentre lei stava ancora con Francesco Monte. La passione tra i ragazzi è stata però incontrollabile fino a quando, proprio la modella si è abbandonata al sentimento dopo aver lasciato l’ex tronista di Uomini e Donne in diretta TV. Una volta terminato il reality show, le luci del programma si sono un poco affievolite ma dei due ragazzi si continua ancora a parlare. Tra una chiacchiera e l’altra quindi, è saltata fuori la possibilità che si potessero essere anche sposati. Proprio tra le pagine del settimanale Vero è arrivata la notizia, parlando di nozze segrete lontani dagli occhi indiscreti. Secondo il giornale inoltre, la sorella di Belen e il suo fidanzato, avrebbero perfino organizzato una festa intima con poche persone. Dopo appena cinque mesi di amore, i due sembrano essere sempre più innamorati ma, data la loro smania di attenzione, ci appare difficile che possano aver fatto tutto senza nessuna telecamera.

Durante un’intervista a “Raccontami”, programma web condotto da Elenoire Casalegno, proprio Cecilia Rodriguez ha dichiarato: “Ignazio è il mio compagno di vita, quello che ho sempre sognato. Ogni giorno mi fa sognare ad occhi aperti. La mattina si alza e mi regala tanta positività, energia. Mi sposerei solo per la festa, la festa dell’amore come la chiamiamo io e Ignazio. Per il resto, non è indispensabile il matrimonio per crearsi una famiglia”. La modella infatti, ha anche affermato di non considerare il matrimonio come una priorità anche se tutto può accadere e le cose potrebbero anche cambiare in futuro. Dopo le nozze segrete, si è parlato anche di possibile bebè in arrivo e così, la sorella di Belen, intervistata anche tra le pagine del settimanale Nuovo, ha raccontato i suoi progetti futuri smentendo sia nozze che figli: “Per noi non è ancora il momento” chiarisce l’argentina sul matrimonio. “Ho sempre detto che vorrei diventare mamma giovane, ora però lavoro, sono tanto impegnata e giro come una trottola da una parte all’altra. Quando avrò un bambino, mi piacerebbe dargli una vita tranquilla, non voglio lasciarlo certo con la tata. Spero di avere presto una stabilità lavorativa ed essere più serena”.

