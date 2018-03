Checco Zalone si sposa/ La compagna Mariangela Eboli in atelier a provare l'abito: lo scoop di Chi

Checco Zalone pronto a sposare Mariangela Eboli? Il settimanale Chi ha paparazzato la donna in atelier intenta a provare l'abito bianco: a quando il lieto evento?

14 marzo 2018 Anna Montesano

Checco Zalone sposa Mariangela

Matrimonio alle porte per Luigi Medici, in arte Checco Zalone? E no, non si tratta della scena di uno dei suoi film più noti: l'attore pare proprio sia pronto a mettere la fede al dito della sua compagna, Mariangela Eboli. La donna che lui ha sempre chiamato la sua "non moglie", che da circa dieci anni è al suo fianco ed è mamma delle sue bambine, Gaia e Greta, è stata avvistata dal settimanale Chi intenta a fare spese "sospette". Ecco quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Qualche giorno fa, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fa un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti" spiega l'articolo. Ma cosa ci faceva lì la compagna di Checco Zalone?

CHECCO ZALONE CAMBIA IDEA E SPOSA MARIANGELA?

"E lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto - si legge ancora sul settimanale Chi - Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta". Di fronte a queste parole sembra palese che le nozze per Checco Zalone siano davvero imminenti. Eppure, in alcune recenti dichiarazioni, il noto attore da record sembrava non essere propenso a sposarsi: "Di sposarmi mi sono scordato", ha infatti sempre detto Zalone aggiungendo: "Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'uomo... Ma la verità è che stiamo bene così".

© Riproduzione Riservata.