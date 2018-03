Domenico/ Uomini e Donne: l’esuberante cavaliere travolto dalle critiche

Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne.

14 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria De Filippi conduce “Uomini e Donne”

Domenico, l’esuberante cavaliere del trono over, è stato protagonista della puntata di Uomini e Donne dello scorso 8 marzo, festa delle donne. Il “focoso” Domenico è “innamorato” pazzo di Tina Cipollari, che ha già baciato e palpeggiato in più occasione. Nella puntata il cavaliere si è concesso un ballo con Gemma, acerrima nemica dell’opinionista, suscitando qualche borbottio nella Cipollari: “È gelosa”, ha gongolato il cavaliere. Incitato da Maria De Filippi, Domenico si è letteralmente lanciato su Tina e ha inizia un movimentato corpo a corpo: mentre l’opinionista cercava di liberarsi dalla prese dell’uomo, Domenico l’ha baciato sulla bocca. La padrona di casa ha dato vita a un altro siparietto di dubbio gusto, dicendo a Domenica che anche Gemma Galganni voleva un suo bacio. Il cavalieri non se lo è fatto ripetere e ha dato anche alla dama torinese un bacio a stampo. Gema si è subito sciacquata la bocca con l’acqua, mentre Tina è scappata dietro le quinte implorando il molesto corteggiatore di smetterla.

Maria De Filippi e Domenico criticati sul web

Il pubblico da casa non ha apprezzato la scena, andata in onda proprio in occasione della festa della donna: “A me non fa ridere per niente questo siparietto di Domenico. Ma dove è il rispetto per le donne?” e “Se è tutto preparato ed è una gag va bene, ma altrimenti, se una donna ti allontana e ti dice no, tu uomo, ti stai buono”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter commentando il siparietto. Secondo alcuni utenti si è trattata di una “violenza”, in quanto né Gemma Galgani né Tina Cipollari hanno richiesto i baci di Domenico, che le ha evidentemente disturbate. Molte critiche anche per Maria De Filippi, che sembrava divertita dalla scenetta. Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domenico farà ammenda? Maria De Filippi cercherà di tenerlo al suo posto?

