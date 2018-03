Elisa Isoardi e Matteo Salvini / “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze…

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Isoardi-Salvini: matrimonio in vista?

Domani in edicola, tra le pagine del settimanale "Oggi", una approfondita intervista di Alberto Dandolo che ha chiacchierato con Elisa Isoardi, attuale compagna di Matteo Salvini, leader di Lega Nord. Nonostante le presunte crisi, la conduttrice e il politico viaggiano serenamente d'amore e d'accordo e lei ha perfino raccontato di essere estremamente fiera dei risultati portati a casa da lui dopo le scorse elezioni politiche: "Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra". Il settimanale uscirà in edicola domani ma nel frattempo, in anteprima anche una piccola indiscrezione fatta ad amici: “Non è detto che il potere aiuti. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più di altri. Devono scrollarsi di dosso l’etichetta del privilegio. Ma, alla fine, chi fa bene e con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato. La qualità vince sempre”.

Da tempo, si vocifera anche della possibilità che Elisa Isoardi e Matteo Salvini possano sposarsi, sarà così? Gli amici della coppia prevedono fiori d'arancio entro la fine del 2018. Secondo le ultime dichiarazioni del rappresentante di Centro Destra, la possibilità di un matrimonio con la compagna invece, non sarebbe poi tanto imminente. Ecco cosa ha dichiarato tra le pagine del settimanale Nuovo: “C’è tanto da fare per gli italiani, mi spiace portare via del tempo ai miei figli e a Elisa. Ma il nostro Paese merita e io sono contento di continuare quello che sto facendo”. Anche Elisa Isoardi ha smentito le nozze, affermando: “Se tutte le volte che dicevano che mi sarei dovuta sposare l’avessi fatto, sarei al quarto, quinto matrimonio. Quindi per adesso no, stiamo benissimo così, abbiamo trovato un grande equilibrio”. In ultimo, la conduttrice di Buono a sapersi ha smentito la crisi, la loro unione quindi, procede proprio a gonfie vele.

