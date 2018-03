Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Incontro in aeroporto: lei vola da Francesco Bettuzzi e lui in Kenya

Ottenuto l'accordo e il divorzio, inizia la vita da pendolari per Elisabetta Gregoraci (che fa la sponda tra l'Italia e il suo nuovo amore) e Flavio Briatore. Cosa succederà ancora?

14 marzo 2018 Hedda Hopper

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Quando sei Elisabetta Gregoraci, hai un fisico da urlo e hai appena ottenuto il divorzio dal marito milionario, sicuramente fare la spola tra l'Italia e l'Estero e vivere praticamente in aeroporto non è proprio uno sforzo. In questo momento la bella showgirl sta vivendo un nuovo momento di grazia e non lavorivamente parlando ma solo per la sua vita privata tornata a splendere grazie al suo presunto, nuovo amore. Proprio il settimanale Chi rilancia il gossip che vede la Gregoraci di nuovo in coppia parlando di un incontro in aeroporto proprio per i due ex. Flavio Briatore era pronto per partire per il Kenya mentre Elisabetta Gregoraci era in viaggio verso il Medio Oriente per far visita al suo nuovo amore, Francesco Bettuzzi. Motivo dell'incontro? Non una lite o un possibile riavvicinamento ma solo un modo per scambiarsi il piccolo Nathan. Il bambino era con la madre ma proprio in aeroporto, è stato "consegnato" al padre che lo ha portato con sé in Kenya.

LA NUOVA VITA DI ELISABETTA GREGORACI

E' questa la vita che attende i tre nei prossimi mesi? Sembra proprio di sì visto che ormai non c'è una fissa dimora che i tre possono condividere e così continua la spola tra l'Italia e i loro nuovi interessi. In particolare, la Gregoraci in questo momento sembra voler vivere questa sua nuova storia lontana da occhi indiscreti e dai paparazzi ed ecco perché segue spesso Bettuzzi all'estero. Proprio lo scorso gennaio, sempre il settimanale Chi, ha lanciato il possibile gossip su Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore di Parma che conosce la showgirl calabrese da anni visto che lui è CEO dell’azienda Pure Herbal, di cui lei è testimonial. Il loro amore va a gonfie vele ma solo in un secondo momento potrebbe arrivare l'ufficialità per creare pochi scossoni alla vita di Nathan che sembra già complicata così com'è.

