Eva Henger contro il corna-gate/ Isola dei Famosi, “Sospetto che mi vogliano far passare per pazza!"

Eva Henger, smentisce il corna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, “Amaurys Perez e Alessia Mancini sono due brave persone!”, confida tramite le Stories di Instagram, ecco le ultimissime.

14 marzo 2018 - agg. 14 marzo 2018, 18.16 Redazione

Le questioni riguardanti Eva Henger all’Isola dei Famosi, sembrano quasi diventate una “barzelletta”. Ed infatti, dopo il canna-gate, si è passato al corna-gate. Per i siti web infatti, proprio l’ungherese avrebbe ufficializzato la potenziale liaison di Amaurys Perez e Alessia Mancini, attualmente sull’Isola dei Famosi. La showgirl, ha voluto precisare tutto tramite le Stories di Instagram in quanto, potrebbe trattarsi quasi di una regia occulta studiata ad hoc in grado di farla passare per pazza. Nel frattempo, il suo popolo social continua a difenderla: “lunedì Alessia ha dato il peggio di sé... Tutte quelle accuse ingiustificate nei tuoi confronti ...e non solo non mi sono piaciute le illazioni che ha fatto sulla morale...anche perché tu hai sempre detto quello che hai fatto è per te era un normale lavoro...lei crede di essere migliore?”, si legge. “Brava Eva, sei una persona coerente! Continua per la tua strada, la verità verrà a galla... del resto è già tutto chiaro”, si legge ancora. Staremo a vedere se lo spinoso corna-gate, verrà menzionato dagli amici di Striscia la Notizia esattamente come la questione legata al canna-gate. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Il canna-gate dell’Isola dei Famosi ha portato più di qualche piccola problematica. Ed infatti, Eva Henger oltre ad avere a che fare con l’ira funesta di Alessia Marcuzzi, ha dovuto smentire la fake news secondo la quale lei avrebbe tirato fuori la relazione in Honduras tra due naufraghi sposati. Da settimane infatti, gira voce di una probabile relazione segreta avvenuta nel dietro le quinte del programma tra due persone già impegnate. Secondo ciò che riferisce il settimanale "Chi", potrebbe trattarsi di Amaurys Perez e Alessia Mancini oppure Cecilia Capriotti. Ad avvalorare – in qualche modo - la tesi, proprio Eva Henger durante Casa Signorini. L’ungherese infatti, aveva affermato che lui aveva la pelle scura e lei i capelli scuri, senza però fare alcun nome. Successivamente ha precisato il suo punto di vista sempre tramite social: “Devo purtroppo tornare a smentire ancora un’altra fake news… nella mia ultima partecipazione a casa Signorini mi è stata fatta in modo scherzoso una domanda su eventuali flirt tra naufraghi…a precisa domanda io ho detto: ‘Dormivamo tutti vicini e se avessero fatto qualcosa me ne sarei accorta’”.

Pochi minuti fa, Eva Henger ha voluto nuovamente precisare il suo punto di vista, spiegando di non avere diffuso alcuna notizia riguardante le potenziali corna dell’Isola. “Nella settimana che sono stata sull’Isola, nessun naufrago ha fatto l’amore, avete capito?”, ha ribadito la showgirl tramite le Stories del suo profilo ufficiale di Instagram. “Questo post è soprattutto per i giornali: “Oggi cosa diciamo? Eva Henger cosa ha detto?”, io questa cosa non l’ho detta ed ho il sospetto che mi vogliano far passare per matta. Io sono sicura che qualcuno sta gestendo questa situazione a suo piacere, perché è assurdo che ci siamo queste notizie per istigare la gente ad odiarmi sempre di più”. Poi ha ribadito la totale estraneità da parte di Amaurys Perez e Alessia Mancini, considerati da Eva “due bravissime persone”. La Henger cita anche Libero Quotidiano ed è rimasta sorpresa per la diffusione della loro notizia: “Potevano chiamarmi! Ma meglio non chiamarmi e scrivere la notizia falsa, così le persone penseranno che sono completamente fuori di testa!”, ha concluso.

