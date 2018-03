Fabrizio Frizzi e la sua Carlotta Mantovan/ “Combatto come un leone, grazie a lei sono sereno”

Fabrizio Frizzi e la sua Carlotta Mantovan: “Combatto come un leone, grazie a lei sono sereno”. Il noto conduttore de L’Eredità, inseparabile dalla moglie 35enne

Fabrizio Frizzi ha rischiato di morire lo scorso 23 ottobre. Il noto conduttore di Rai 1 ha infatti subito un'ischemia, che lo ha messo ko per lungo tempo, obbligandolo a interrompere le registrazioni de L’Eredità. Da qualche settimana a questa parte la sua vita è tornata molto vicina alla normalità, ma la lotta non è ancora finita. «Combatto come un leone – le parole di Frizzi su Diva e Donna, riportate da TgCom24 - con l'entusiasmo e l'energia che ho sempre avuto nell'affrontare le cose della vita». 60 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, Frizzi è sposato con Carlotta Mantovan, 25 anni più giovane di lui. E' lei che continua a dargli forza e coraggio, per superare i momenti più duri della vita: «Lotto per continuare a vedere crescere nostra figlia – ha detto il conduttore - avendo una compagna molto più giovane di me so che Stella comunque è in buone mani e questo mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia età».

LA LOVE STORY CON CARLOTTA

Fabrizio e Carlotta si sono conosciuti per la prima volta 17 anni fa, in occasione dell’edizione 2001 del concorso Miss Italia, di cui Frizzi era il conduttore. Lei, invece, era una semplice concorrente, e appena vista ha subito fatto breccia nel cuore di quello che sarebbe divenuto il suo futuro marito: «Guarda che bel viso che ha quella ragazza - aveva pensato ai tempi Frizzi - farà televisione». Un amore a prima vista, poi l’anno dopo si sono incontrati nuovamente, ed è quindi iniziata la loro love story. «E' stato amore al primo sguardo – le parole di Carlotta - un amore travolgente». I due sono stati fidanzati a lungo, quindi 12 anni dopo si sono sposati ed è poi nata Stella, la loro figlia, che ora ha quattro anni e mezzo.

