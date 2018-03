Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme / “Sono molto preso!” e un amico della coppia dice che…

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: “Sono molto preso!”, dichiarava lui timidamente ai giornalisti mentre un amico comune di entrambi, parla già di amore!

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Gossip, la nuova coppia di primavera: Magnini-Palmas

Sarebbe nato l'amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Dopo una anteprima di "Chi" che un paio di giorni fa aveva letteralmente fatto il giro del web, la notizia sembra concretizzarsi successivamente alla pubblicazione dell'intero articolo, uscito proprio questa mattina. "Sono molto preso, c'è una persona nella mia vita. Ma non mi va di parlarne ancora". Con queste parole, circa un mese l'ex nuotatore aveva fatto intendere di aver perso la testa per un'altra persona che non fosse la sua ex storica: Federica Pellegrini. Parlando con i giornalisti della rivista diretta da Alfonso Signorini, lo sportivo aveva confessato quindi, che il suo cuore fosse nuovamente prontissimo ad amare ancora. Dopo sei anni di amore con la Pellegrini, molto complicati e travagliati, i due hanno deciso di lasciarsi per via di obiettivi di vita nettamente differenti tra loro. Lui voleva sposarsi e desiderava un figlio, lei invece non si sentiva pronta per una cosa del genere. E così, dopo l'ennesimo: "No, non ti sposo!", Filippo ha deciso di rinunciare definitivamente a questa relazione d'amore.

Gossip, la nuova coppia di primavera: Magnini-Palmas

E così, mentre Filippo Magnini si lasciava con Federica Pellegrini, anche Giorgia Palmas stava elaborando un difficile addio: la separazione da Vittorio Brumotti, impavido inviato di Striscia la Notizia. Filippo e Giorgia quindi, si sono incontrati proprio nel momento in cui entrambi sognavano di riaprire il loro cuore ad una nuova relazione d'amore. "È successo per caso. Prima al compleanno del sarto dei vip Alessandro Martorana, poi durante la settimana della moda a Milano. Si sono trovati e da quel momento non si sono più lasciati", ha rivelato un amico della coppia al settimanale di gossip. Dopo le sfilate milanesi, i due sono stati paparazzati a pranzo vicino a Parco Sempione. La prima uscita di coppia invece, li ha visti insieme agli amici Alessandro Martorana ed Elena Barolo (amica e collega di lavoro della Palmas). Il settimanale quindi, senza troppi giri di parole ufficializza la loro unione, staremo a vedere cosa diranno in merito i diretti interessati.

© Riproduzione Riservata.