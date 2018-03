Finalisti Sanremo Young/ Chi sono? I pronostici della prima finale: Leonardo e Luna in pole

Quali saranno i finalisti Sanremo Young 2018? Il pubblico e l'Academy hanno già le proprie preferenze: Leonardo De Andreis e Luna Farina in pole!

14 marzo 2018 Anna Montesano

Sanremo Young - Antonella Clerici

Quali saranno i finalisti e chi si aggiudicherà la vittoria di questa prima edizione di Sanremo Young? La domanda scatta spontanea visto che è prevista per questa sera la puntata di accesso alla finalissima dello show condotto dal palcoscenico dell'Ariston da Antonella Clerici. Pochi ormai i giovanissimi talenti rimasti in gara: Leonardo De Andreis (17 anni), Ouiam (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Raffaele Renda (17 anni) e Rocco Scarano (17 anni) si giocano il tutto per tutto in questi ultimi due appuntamenti che decideranno il vincitore di Sanremo Young. Ma chi tra loro al momento è favorito? Chi riuscirà questa sera ad accedere alla finalissima di venerdì 16 marzo? Difficile, al momento, dirlo con certezza, anche se alcune preferenze in queste prime settimane sono venute a galla.

LUNA FARINA LA PREFERITA DEI GIUDICI?

Tra i più amati del pubblico a casa c'è sicuramente Leonardo De Andreis, la cui personalità oltre alla forte voce black, hanno fatto presa sui telespettatori di Sanremo Young. Tra le più apprezzate dall'Academy invece - che ricordiamo essere composta da Mara Maionchi, Angelo Baiguini, Elisabetta Canalis, Iva Zanicchi, Rocco Hunt, Mietta, Cristina D'Avena, Baby k e Marco Masini - c'è Luna Farina. La ragazza, con i suoi capelli biondi, il suo volto comunicativo, la sua forte presenta scenica e personalità, si candida ad essere la vincitrice di questa edizione di Sanremo Young. Proprio Leonardo e Luna sembrano essere i concorrenti più vicini alla vittoria di Sanremo Young. La gara di queste ultime due serate e la votazione della giuria confermerà?

