Francesco Montanari è Saverio Barone/ Personaggio ispirato al magistrato Alfonso Sabella (Il Cacciatore)

Francesco Montanari, protagonista della fiction di Rai 2, Il Cacciatore. La vita del magistrato Alfonso Sabella che ancora giovanissimo mise sotto scacco la mafia.

14 marzo 2018 Francesca Pasquale

La vita del magistrato Alfonso Sabella diventa una fiction di Rai 2, Il Cacciatore e lo fa con un protagonista assoluto quale è Francesco Montanari. Il magistrato ancora giovanissimo mise la mafia corleonese in ginocchio riuscendo ad arrestare circa 1750 affiliati. La televisione ha deciso di raccontare la sua storia che vede appunto protagonista l’attore Francesco Montanari. L’attore intervistato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato come la concretezza e l’essere diretto sono le caratteristiche del personaggio che gli sono rimaste più addosso. Francesco però non interpreta il magistrato Alfonso Sabella, ma Saverio Barone, un personaggio a lui ispirato. Sempre ai microfoni della rivista edita dalla Mondadori, Francesco Montanari ha spiegato: “Saverio Barone è un personaggio ispirato a Alfonso Sabella. I fatti di cronaca sono tutti veri, ma la linea della vita privata e del suo modo di condurre le indagini è inventata. Abbiamo creato un personaggio ambiguo, non capisci se Barone il suo lavoro lo fa per profondo senso di giustizia o per un appagamento narcisistico. Io ho conosciuto Sabella già a riprese cominciate, ho preparato il personaggio sul testo, non volevo farmi influenzare. È un uomo carismatico, di enorme cultura, una di quelle persone che ascolteresti per ore”.

FRANCESCO MONTANARI: “MI PIACEVA L’IDEA DI UN PERSONAGGIO POSITIVO CON DEI LATI OSCURI”

Tuttavia Francesco Montanari ammette di aver avuto qualche indicazione proprio da Sabella: “Quando interroghi un latitante devi trovare un’umanità in comune per portarlo a fidarsi di te e convincerlo a pentirsi. Per questo lui negli interrogatori parlava in dialetto. Io ho avuto la fortuna di lavorare con un coach palermitano. E la mia conquista è stata che alla fine avevo degli automatismi dialettali, certe frasi mi venivano senza nemmeno pensarci su. Si tratta di un ruolo importante per il quale ho dovuto sostenere sei provini. La parte non me l’hanno proposta, l’ho cercata io. Mi piaceva l’idea di un personaggio positivo ma con dei lati oscuri: ad un certo punto il lavoro diventa la sua ossessione. Non sono un ottimista, quindi finché non mi hanno chiamato per dirmi che il ruolo era mio non volevo crederci”. Ha raccontato inoltre di aver dovuto perdere peso perché il suo personaggio era presissimo dal lavoro tanto da non trovare il tempo di mangiare così nell’arco dei tre anni coperti dalla sera Francesco Montanari e quindi il suo personaggio sarebbe dovuto dimagrire: “Ho perso sei chili. Ne pesavo settantacinque, sono sceso a sessantanove. Sette mesi sul seto non sono una passeggiata, ma è da quando all’età di dodici anni, mi sono trovato per la prima volta su un palcoscenico che penso: voglio fare questo per tutta la vita”.

