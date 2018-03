Gegia, quel calendario hot / “Abbiamo venduto milioni di copie… ma solo in Polonia!”

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Gegia intervistata da Stefano Madonna tra le pagine di "Tutto", si racconta a 360°, facendoci tornare alla mente un calendario hot che forse, non avremmo voluto ricordare... A parte gli scherzi, l'attrice esordisce ripensando al successo di "Professione vacanze" che - di fatto - le ha regalato la popolarità. "Nessuno di noi del cast immaginava che sarebbe diventato un cult estivo visto da generazioni e generazioni – spiega - Mi ricordo che il villaggio dove abbiamo girato la serie, aveva poca affluenza proprio come rappresentato nelle riprese. Gli animatori del villaggio ci ringraziarono tantissimo per aver scelto di girare lì "Professione Vacanze": erano Giacomo Poretti e Marina Massironi che sono poi diventati famosissimi. Il film ha portato fortuna sia alla location che a me, avendo lì conosciuto l’aiuto regista della serie con cui dopo mi sono sposata", confida. Poi un ricordo va a Bud Spencer. Con l'attore scomparso il 27 giugno del 2016, la salentina ha girato il film dal titolo "Bomber": "A differenza di molti altri idoli del cinema italiano non gli piaceva essere il maestrino mentre si lavorava, anzi era sempre disponibile ad aiutare e consigliare".

Gegia, calendario hot? “Sì ma in Polonia!”

Di seguito, l'intervista di Gegia assume incredibilmente contorni hot, tanto da confessare che, nel corso della sua carriera avrebbe avuto relazioni con attori famosi ma: "Non posso dire i nomi, potete immaginare anche il perché. Posso però dire che ho preferito sempre i produttori, i registi e gli sceneggiatori, li considero più pragmatici e con personalità maggiore". Poi, ulteriori approfondimenti sul calendario bollente in Polonia, tutto vero? "Si è vero, mi è stato proposto in Polonia dove sono molto amata per la pubblicità di una famosa pizza. È stato simpatico, anche se non abbiamo più copie, diapositive, scatti ecc. Abbiamo venduto tutto in milioni di copie ma solo in Polonia". Tra i progetti dell'attrice, continuare con l'insegnamento: "Dirigo un’accademia di recitazione a Roma "Attori in Scena" da ben 16 anni, dove formo i talenti che vogliono intraprendere il mondo del cinema e teatro".

