Gemma Galgani/ Uomini e Donne: lo sfogo della dama e i nuovi corteggiatori (Trono Over)

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.

14 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne. La dama, infatti, nella puntata odierna, tirerà fuori la sua delusione per il comportamento di Giorgio Manetti. Nella scorsa puntata, infatti, Gemma ha detto addio ufficialmente a Giorgio Manetti che avrebbe sminuito la loro relazione ponendo il tutto sul piano fisico. Gemma Galgani, però, nonostante la delusione vissuta, è pronta a voltare pagina e a tuffarsi in nuove conoscenze. Oltre agli scontri con Tina Cipollari, pronta a puntare il dito contro la dama, Gemma sarà pronta a conoscere nuovi pretendenti sperando di trovare finalmente l’amore. La decisione della dama, naturalmente, provocherà la dura reazione di Tina Cipollari. Gli scontri tra la bionda opinionista e la dama continuano. La Cipollari, infatti, non tollera l’atteggiamento della dama e la scelta di Gemma di tuffarsi in nuove relazioni darà l’input alla bionda opinionista per attaccarla nuovamente.

DA DAMA A OPINIONISTA?

Le novità nella vita di Gemma Galgani, tuttavia, non sarebbero ancora finite. Oltre alla presenza di nuovi pretendenti, la dama è pronta a tuffarsi nel ruolo di opinionista del trono classico per commentare le vicende di Tina Cipollari tronista. Quest’ultima, infatti, ha cominciato a conoscere i suoi pretendenti e la dama torinese si è detta pronta a ripagarla con la stessa moneta. Una richiesta che, al momento, la redazione di Uomini e Donne ha congelato, ma che in futuro potrebbe essere presa in considerazione. Tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, dunque, la Galgani non ha sicuramente il tempo di annoiarsi. Sui social, inoltre, la dama continua a rendere partecipi i fans della sua vita. La Galgani, dunque, è sempre più la protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

