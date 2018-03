Giucas Casella a Mattino 5/ Dall'esperimento con Carmen di Pietro alla sua magia più riuscita: il suo James

Federica Panicucci ospita Giucas Casella a Mattino 5 per lasciarsi andare al famoso esperimento delle mani intrecciate ma anche per intervistare il mago che parla della sua vita privata

14 marzo 2018 Hedda Hopper

Giucas Casella all'Isola dei Famosi 2018

E' un Giucas Casella umano, divertente e, sicuramente, poco propenso a prendere in giro le persone quello che oggi è stato ospite a Mattino 5 per il suo esperimento ma anche per raccontare la sua voglia di tornare sull'Isola dei Famosi. Ancora una volta la sua esperienza si è interrotta per via di un problema fisico ma lui spera ancora di tornare e se quest'anno non sarà possibile tornare, sicuramente ci riproverà anche il prossimo anno. Federica Panicucci ospita il mago mostrando i suoi momenti clou e non solo visto che il mago ha riproposto il suo famoso esperimento delle mani intracciate anche in studio. A cadere nella sua rete c'è il pubblico, la stessa Federica Panicucci ma anche gli opinionisti tra cui Carmen di Pietro. Proprio lei si lascia coinvolgere in un esperimento mirato che la lancia in un vero e proprio incubo visto che si è ritrovata sotto ipnosi nel bel mezzo di un attacco di pidocchi e zecche.

JAMES IL SUO ESPERIMENTO MIGLIORE

Esperimento riuscito e cambio d'argomento con Federica Panicucci seduta in poltrona pronta ad affrontare un tema caldo, la nascita del figlio James. La conduttrice riporcorre le tappe del suo arrivo, dalla notizia della gravidanza (non voluta), all'esame del dna e all'amore che in questi 40 anni hanno costruito insieme, sempre loro due. Giucas Casella ha fatto da madre e padre a suo figlio e lui ha ricambiato con il suo amore e la sua gelosia, almeno agli inizi, ai danni della sua compagna Valeria con la quale ormai condivide la vita da oltre 40 anni. Proprio James adesso lo invita a sposarsi e sistemarsi ma lui prende tempo, il cordone ombelicale che avrebbe voluto tagliare andando all'Isola dei Famosi è rimasto e forse, in fondo, è meglio così.

© Riproduzione Riservata.