Giulia De Lellis e Andrea Damante/ La vita da nababbi negli Usa e il futuro da marito e moglie

Giulia De Lellis e Andrea Damante sempre più coppia d'oro del mondo dello show business: dal viaggio negli Stati Uniti ai progetti d'amore che non escludono le nozze.

14 marzo 2018

Andrea Damante e Giulia De Lellis formano una delle coppie più belle e amate della storia di Uomini e Donne. A maggio, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice festeggeranno due anni d’amore e sono pronti a portare avanti grandi progetti professionali e sentimentali. Sempre più innamorati e uniti, la coppia è riuscita a superare ben due lontananze: la prima durante la partecipazione di lui alla prima edizione del Grande Fratello Vip e la seconda con l’ingresso di Giulia nella casa più spiata d’Italia. Molti fans non avrebbero scommesso un centesimo sulla durata della loro storia d’amore, ma Andrea e Giulia hanno dimostrato di essere legati da un sentimento puro e profondo che diventa ogni giorno più importanti. Dopo l’avventura della De Lellis nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia non si è staccata un attimo concedendosi anche un meraviglioso viaggio negli Stati Uniti.

IL VIAGGIO NEGLI STATI UNITI DI ANDREA E GIULIA

I Damellis, come li chiamano i fans, sono le nuove star dei social. Su Instagram e su Facebook vantano milioni di followers con cui condividono tutto ciò che accade nelle loro vite. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono rientrati in Italia dopo un viaggio meraviglioso tra Miami, Las Vegas e Los Angeles. Negli Stati Uniti si sono divertiti, hanno lavorato e si sono amanti come non mai. “Qui funziona tutto alla perfezione” – racconta l’ex corteggiatrice a Diva e Donna – “ma io sono italiana e mi mancano la mia famiglia, i miei amici e i miei fans. Siamo venuti qui per lavoro. Andrea doveva incidere un pezzo con un artista americano. Poi abbiamo colto l’occasione per girare un po’. Questo viaggio ci ha dato molto la consapevolezza di noi, della nostra unione, del nostro amore”. Un viaggio che ha unito ancora di più l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che non si sarebbero mai aspettati di trovare il vero amore in un programma televisivo.

IL FUTURO E IL MATRIMONIO

Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno mai nascosto di sognare il matrimonio e i figli. Per il momento, però, le nozze sono rinviate. Giulia, infatti, afferma di volersi godere ancora la vita da fidanzatini. Del resto, l’ex corteggiatrice ha solo 22 anni. “Posso soltanto dirvi che quando vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più. Ora ci godiamo la vita da fidanzatini. La proposta non è arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta, ma lui sa già tutto”, ha detto Giulia a Diva e Donna. Ripensando al suo percorso a Uomini e Donne, la De Lellis definisce il suo rapporto con Andrea “magico”. “Io l’ho sentito parlare la prima volta a Uomini e Donne e qualcosa mi ha spinto a partecipare. Ma non era scontato che arrivassimo fino a qui”, ha concluso l’ex corteggiatrice.

