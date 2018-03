IL CACCIATORE/ La fiction sul Magistrato Alfonso Sabella. Anticipazioni del 14 marzo

Il Cacciatore, anticipazioni del 14 marzo 2018. Appena entrato nell'Antimafia, il PM Sabella farà di tutto per distinguersi nella lotta contro Cosa Nostra.

Il Cacciatore, in onda su Rai 2 in prima Tv assoluta.

IL CACCIATORE: LA FICTION

Al via la fiction Il Cacciatore su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo "Nel bosco" e "Fuoco amico". Atteso l'arrivo dello show annunciato durante i palinsesti stagionali dell'emittente nazionale e con la regia di Davide Marengo e Stefano Lodovichi. Tratto dal romanzo Cacciatore di mafiosi, una biografia di Alfonso Sabella edizione Mondadori, lo show si ispira alla storia dello stesso Magistrato, che vedremo con il volto dell'attore Saverio Barone. Si tratta di uno degli elementi del pool Antimafia di Palermo che negli anni Novanta verrà istituito in seguito alle stragi di Capaci e via D'Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino assieme a diversi agenti della loro scorta. Sabella diventerà noto per diversi importanti arresti, fra cui quelo del boss mafioso Leoluca Bagarella e dei fratelli Brusca. Nel cast vedremo inoltre un volto noto della fiction Squadra Antimafia: l'attrice Daniele Marra sarà fra i protagonisti ed interpreterà Monica Calvaruso, una donna dalle duplici intenzioni che l'artista ha definito 'vittima di se stessa' in un'intervista a Vainity Fair. Al suo fianco Paolo Briguglia nel ruolo del marito Tony, l'autista del personaggio di David Coco, che interpreterà Leoluca Barbarella. Importante il contrasto fra moglie e marito, dove Monica cercherà di far di tutto per riscattarsi, anche affondare a piene mani nella criminalità.

Per la Marra invece sarà un ritorno alle origini, a quelle mafiose che ha interpretato in diversi format precedenti, come ne Le mani dentro la città. In questo suo nuovo ruolo tuttavia può contare su un'inconsapevolezza maggiore del suo personaggio, una scelta di essere dalla parte dei criminali per mancanza di alternative. Al fianco della Marra vedremo inoltre Francesco Montanari, un volto noto per la serie di successo Romanzo Criminale e che qui troveremo con il volto del pm Saverio Barone. Miriam Dalmazio interpreterà invece Giada Stranzi, mentre Roberto Citran rivestirà i panni di Andrea Elia. Si segnalano inoltre Marco Rossetti per il ruolo di Leonardo Zaza e Edoardo Pesce per quello di Giovanni Brusca, conosciuto con il soprannome di "U Verru" o "Scannacristiani" per via della sua efferata crudeltà. Dopo aver confessato l'omicidio di Giovanni Falcone e la responsabilità nell'attentato a Rocco Chinnici, ha ammesso anche il delitto di Giuseppe Di Matteo, il ragazzino di 13 anni che dopo essere stato tenuti in ostaggio dai corleonesi per oltre due anni, verrà ucciso nel gennaio del '96. Secondo le indagini di quegli anni, sottolinea La Repubblica, Brusca non sarà il solo a macchiarsi di quest'orrendo delitto. Al suo fianco ci saranno infatti Giuseppe Monticciolo e Vincenzo Chiodo. Un omicidio fatto in fretta e furia: il ragazzino verrà sciolto nell'acido dopo 28 mesi di torture. Il racconto dell'orrore, rivelato da Chiodo in fase processuale nel 2013, rivela come i tre mafiosi abbiano convinto il ragazzino a scrivere una lettera indirizzata al nonno prima di porre fine alla sua vita con una corda. Per poter compiere il suo delitto, allo stesso Chiodo verrà detto dai due complici di far girare Giuseppe verso il muro e poi tirare la corda che gli avrebbe stretto al collo.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1 "NEL BOSCO"

Un Magistrato alle prime armi e con un forte desiderio di riscatto agli occhi della società, forse per zelo, decide di denunciare il suo superiore. Secondo Saverio Barone, il capo Salvatore Donà è infatti strettamente collegato con la mafia del posto. Intanto, Tony Calvaruso viene fatto uscire di prigione in quei giorni e gli viene affidato come incarico quello di autista di Don Luchino, il boss Leoluca Bagarella. Si tratta di uno dei principali esponenti del clan dei corleonesi, a capo del nucleo militare e sotto pressione per via dei numerosi pentiti che stanno decidendo di collaborare con la Giustizia.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 2 "FUOCO AMICO"

Saverio viene messo a dura prova dal trattamento che gli viene riservato dai nuovi colleghi dell'Antimafia. Alla ricerca di un'occasione per emergere, coglierà al volo l'incarico che gli affiderà Elia, ovvero accompagnare il pentito Salvatore Cancemi fino in Svizzera per recuperare 5 milioni di dollari che Bagarella gli ha ordinato di nascondere. Negli stessi giorni, il boss decide di fermare l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo ed incaricherà Giovanni Brusca di occuparsene in attesa che il padre Santino ritratti la confessione resa alle autorità. Nonostante l'ordine provenga da Don Luchino, Brusca farà fatica ad accettare di doversi fermare. Agli occhi del sicario infatti, i Di Matteo devono pagare con il sangue il loro affronto e questo implica che il ragazzino deve morire. Sceglierà però alla fine di prendere tempo ed accettare, seppur malvolentieri, l'imposizione del boss.

