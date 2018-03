IL SEGRETO/ Julieta Uriarte trova casa e si trasferisce a Puente Viejo (Anticipazioni 14 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 14 marzo: Julieta Uriarte trova a casa a Puente Viejo e decide di trasferirsi insieme alla figlia Ana e alla nonna Consuelo.

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

A partire dalla puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, la nuova protagonista femminile Julieta Uriarte diventerà a tutti gli effetti un nuovo abitante di Puente Viejo. Sono state tante, infatti, le persone che le hanno teso una mano dopo essere venuti a conoscenza del suo atto eroico con Juliana: Emilia le ha subito proposto un lavoro alla locanda, supportata dal cognato Nicolas, e anche Adela si è fatta avanti, chiedendole di aiutarla nella gestione della scuola. Per Julieta non resterà altro che trovare un'abitazione nella quale trasferirsi definitivamente insieme alla figlia Ana e a nonna Consuelo e anche quest'ultimo dettaglio oggi verrà definitivamente portato a termine. Si tratterà ovviamente di un'abitazione umile, in linea con le possibilità della giovane, ma che allo stesso basterà per soddisfare le sue poche esigenze. E tale domicilio potrebbe presto portarla allo scontro niente meno che con Donna Francisca...

IL SEGRETO: LA FURIA DI BEATRIZ

Con l'entrata in scena di Julieta, la nuova stagione de Il Segreto è ufficialmente iniziata. Si tratta più che altro di un ritorno al passato con un personaggio femminile che molto ha a che fare con Pepa, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Ma anche i protagonisti maschili faranno riportare la mente alla prima stagione della telenovela, con il ricordo di Tristan e quell'amore osteggiato da Donna Francisca. In attesa di scoprire cosa combinerà questa volta la Montenegro, nell'episodio odierno assisteremo anche ad un nuovo scontro che ci porterà direttamente alle sorgenti. Beatriz, smascherata da Emilia, sarà furiosa con lei: non avrebbe mai dovuto riferire quanto scoperto a Camila e Hernando, una faccenda che non la riguarda e che ora le causerà inevitabilmente molti problemi. Ma questa volta la madre di Matias non sarà affatto preoccupata per la reazione della giovane, che l'ha delusa in tutti i modi: Matias deve pensare solo a Marcela e al piccolino che lei porta in grembo e che corre un grave pericolo.

