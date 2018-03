IL TEMERARIO/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e Susan Sarandon (oggi, 14 marzo 2018)

Il temerario, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Robert Redford, Susan Sarandon e Bo Svenson, alla regia George Roy Hill. Il dettaglio della trama.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROBERT REDFORD

Il film Il temerario va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 16.40. Una pellicola d'avventura che è stata realizzata nel 1975 negli Stati Uniti ed è stata diretta da George Roy Hill e racconta l'avventura di Waldo Pepper, reduce dal primo conflitto mondiale che diventa ben presto un eroe nazionale americano, grazie a una fantomatica impresa nella quale narra di aver sconfitto Ernst Kessler, un campione dell'areonautica tedesca. La sua storia si rivelerà essere però frutto di una menzogna. A vestire i panni di Waldo Pepper è Robert Redford, uno dei volti noti del cinema a stelle e strisce più famoso e amato in tutto il mondo, grazie alle sue magistrali interpretazioni in film come All Is Lost - Tutto è perduto, La stangata e L'uomo che sussurrava ai cavalli. Il regista George Roy Hill, oltre a dirigere la pellicola, si è occupato personalmente della produzione e iha ideato l'intero soggetto su cui si basa la trama. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL TEMERARIO, LA TRAMA DEL FILM

Waldo Pepper è un eroe di guerra rientrato negli Stati Uniti dopo essersi fatto valere sul campo nel corso del primo conflitto mondiale. Tuttavia, l'eroica impresa su cui si basa la sua intera fama è semplicemente frutto della sua fantasia e totalmente infondata. Intanto l'uomo è riuscito ad edificare un proficuo business offrendo a chiunque ne abbia voglia la possibilità di sorvolare le montagne del Nebraska a bordo del suo biplano. Dopo aver fatto la conoscenza di un suo collega pilota, Alex Olsson, i due decidono di partecipare alle selezioni per poter entrare a far parte del circo Dillhoefer. Per farlo dovranno dare vita ad un innovativo e sofisticato numero acrobatico a bordo dei loro biplani. L'esibizione però si tramuta in un vero e proprio disastro. In più Waldo, ferito nel corso dell'esibizione, torna nel suo paesino natale per l'intero periodo della convalescenza. A distanza di pochi mesi, Waldo e Alex vengono ufficialmente assunti nel circo Dillhoefer.

© Riproduzione Riservata.