INNOCENTI BUGIE/ Su Canale Nove il film con Tom Cruise (oggi, 14 marzo 2018)

Innocenti bugie, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Tom Cruise e Cameron Diaz, alla regia James Mangold. La trama del film nel dettaglio.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANCHE CAMERON DIAZ

Il film Innocenti bugie va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola tra commedia e azione del 2010 che è stata diretta da James Mangold (Logan - The Wolverine, Quel treno per Yuma, Quando l'amore brucia l'anima - Walk the line) ed interpretata da Tom Cruise (Top gun, Edge of tomorrow - Senza domani, Mission impossible), Cameron Diaz (The mask - Da zero a mito, Bad teacher - Una cattiva maestra, L'amore non va in vacanza) e Gal Gadot (Wonder Woman, Fast & furious 5, Le spie della porta accanto). La coppia di protagonisti ritorna qui insieme per la prima volta dopo il film Vanilla sky, uscito nel 2001. La sceneggiatura è accreditata a Patrick O'Neill, anche se vi hanno lavorato, in tempi diversi, ben 12 sceneggiatori. Scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

INNOCENTI BUGIE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

June Havens (Cameron Diaz) sta per imbarcarsi all'aeroporto di Wichita. Qui incontra Roy Miller (Tom Cruise), un uomo misterioso con cui entra però subito in sintonia. Mentre June si trova in bagno l'aereo viene attaccato da dei dirottatori nascosti fra i passeggeri. Roy riesce ad ucciderli tutti e fare atterrare da solo l'aereo. June capisce quindi che il suo nuovo amico non è un uomo comune, e ben presto si renderà conto di essersi fatta coinvolgere in un affare molto pericoloso. Roy le spiega infatti che potrebbe essere utilizzata come esca per raggiungerlo e potrebbe quindi venire contattata da un suo avversario nell'FBI, Fitzgerald (Peter Sarsgaard). Roy quindi narcotizza June, che si risveglia poi in casa sua. Qui June viene effettivamente contattata da agenti dell'FBI, intenzionati a carpire alla ragazza delle informazioni per ritrovare Roy. Questi però interviene e riesce a portare in salvo la ragazza. Spiega quindi a June che lui è incaricato di proteggere Zefiro, una nuova e rivoluzionaria batteria inesauribile. Fitzgerald invece intende venderla ad un trafficante per immetterla sul mercato nero. Fitzgerald però è riuscito ad accusare proprio Roy del doppio gioco, quindi l'agente è ora braccato da tutte le principali agenzie del Paese.

