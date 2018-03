IO & MARLEY/ SU TV8 il film con Jennifer Aniston e Owen Wilson (oggi, 14 marzo 2018)

Io e Marley, il film in onda su TV8 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Jennifer Aniston e Owen Wilson, alla regia David Frankel. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST JENNIFER ANISTON

Il film Io & Marley va in onda su TV8 oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.20. Una pellicola cinematografica a stelle e strisce del 2008 che ha segnato il ritorno alla regia di David Frankel, regista che nel 2016 ha poi diretto un grande capolavoro del cinema americano contemporaneo come Collateral Beauty, dirigendo un mostro sacro della recitazione come Will Smith. I personaggi chiave della trama del film sono stati interpretati da due grandi star hollywoodiane. Stiamo parlando di Jennifer Aniston e Owen Wilson, che in Io e MArley interpretano due coniugi alle prese con problemi di coppie che riusciranno a risolvere grazie ad un nuovo membro della famiglia a quattro zampe. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IO & MARLEY, LA TRAMA DEL FILM

Il destino ha riservato per la famiglia Grogan un cambiamento repentino ed epocale. La loro esistenza sta infatti per essere sconvolta da un improvviso trasferimento. I protagonisti, Jennifer e John, hanno infatti ricevuto due allettanti offerte di lavoro impossibili da rifiutare. E così, assieme ai loro tre figli, partono alla volta delle Florida per iniziare una nuova avventura di vita. Tutto sembra andare per il meglio, la famiglia sembra serena ed il lavoro di entrambi va a gonfie vele. Pian piano però il loro rapporto inizia a risentire delle responsabilità lavorativa a cui entrambi sono chiamati. Il matrimonio sprofonda in una delicata crisi in quanto Jennifer e John fanno difficoltà a comunicare e ad esternare i rispettivi pensieri e sentimenti. John, tuttavia, ancora follemente innamorato delle sua Jennifer, tenta una carta decisamente inaspettata. L'uomo decide, infatti, di adottare cucciolo di cane che porterà una vera e propria ventata di gioia in casa Gorgan, aiutando i due coniugi a ritrovare l'armonia di un tempo.

