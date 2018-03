Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger e il cannagate: "Mi hanno presa in giro, aspetto le scuse della Marcuzzi"

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"

14 marzo 2018 Anna Montesano

Eva Henger, L'Isola dei Famosi 2018

Fa ancora discutere la lite nata lunedì in diretta all'Isola dei Famosi tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Uno scontro che ha ancora una volta diviso il pubblico, tra chi ha apprezzato lo "sbilanciamento" della conduttrice, che finalmente ha svelato ciò che realmente pensa sulla vicenda e chi invece trova che la calma della Henger sia stata la prova che ciò che dice è il vero. D'altronde Eva, intervistata nel numero in edicola di Nuovo Tv, non frena le sue accuse e, anzi, torna proprio sulla questione che ha scatenato in studio la lite con la Marcuzzi. "Sono d'accordo di non parlarne più, anch'io sono stanca del cannagate, ma mi aspettavo almeno le scuse. - ammette la Henger, che chiama in causa proprio Alessia - Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. E invece.. ancora niente!".

Eva Henger: "Ecco i programmi dove non sarò più ospite"

Di recente, a Striscia La Notizia, si è parlata della "censura" operata ai danni di Eva Henger e della questine canna-gate. Pare infatti che la Henger non venga più invitata in tv ed è proprio lei, a Nuovo Tv, a chiarire la cosa: "Non è proprio così: ho un contratto con l'Isola, sono sempre nel cast del programma. C'è stato invece, un blocco su Domenica Live: mi è stato detto che, visto il periodo elettorale, non volevano si parlasse del canna-gate. Ma non si è capito bene il vero motivo della decisione. - e aggiunge - Hanno bloccato tutti gli inviti, forse il tema dava fastidio. Vedremo ora cosa succederà". Eva Henger ancora ammette: "Mi sono sentita presa in giro. La questione poteva chiudersi subito: quando ho parlato di canne in puntata, Monte non ha negato" e conclude sulla questione del canna-gate "Ora che hanno deciso di non parlarne più... un po' si! Non è giusto, adesso ci sono testimonianze importanti, dichiarazioni che sono prove". Alessia Marcuzzi risponderà a queste nuove dichiarazioni?

