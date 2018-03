Jeremias Rodriguez nuovo tronista?/ Uomini e donne non cambia musica: la redazione boccia l'argentino

Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne

Jeremias Rodriguez non sarà tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi e il motivo è abbastanza singolare. Il fratello di Belen Rodriguez infatti pareva davvero a un passo dall'accordo con Mediaset per partecipare al programma quando avrebbe avanzato una richiesta piuttosto particolare. Secondo quanto riporta Chi pare che il ragazzo argentino abbia chiesto per il suo ingresso in studio una musica a lui dedicata diversa da quella storica della trasmissione di Canale Cinque. A quanto pare proprio questa particolare richiesta ha fatto saltare gli accordi o, comunque, le intenzioni che c'erano inizialmente da parte della redazione. Il fatto che Jeremias volesse agire da divo tanto da voler addirittura cambiare la storia musica del programma, non è andata giù ai diretti interessati che alla fine hanno fatto saltare il presunto accordo. La situazione al momento è questa anche se non è da escludere che possano esserci degli sconvolgimenti improvvisi in un senso o nell'altro, nel bene o nel male. Il pubblico aspetta e vedremo cosa accadrà soprattutto alla luce del fatto che né la redazione e né il diretto interessato, al momento, hanno confermato o smentito la cosa.

L'ASCESA DEL FRATELLO DI BELEN RODRIGUEZ

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, sta vivendo un momento di grande ascesa nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo infatti ha raccolto consensi grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 dove si è presentato prima come concorrente unico insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e dove poco tempo dopo ha preso piede da solo diventando protagonista di diverse situazioni interessanti. Tra queste c'era stato il flirt con Aida Yespica che aveva portato alla rottura tra la bella modella e il suo fidanzato Geppi. Una situazione che era nata per un bacio-non bacio dato all'interno del confessionale. Jeremias Rodriguez si era imposto all'attenzione per quel suo carattere da burbero ma con un cuore d'oro. Inoltre aveva avuto una bella amicizia con Cristiano Malgioglio che ha speso sempre parole splendide per lui.

