LA BELLA E LA BESTIA/ Su Canale 5 il film con Vincent Cassel e Lea Seydoux (oggi, 14 marzo 2018)

La Bella e la Bestia, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Vincent Cassel e Lea Seydoux, alla regia Christophe Gans. Il dettaglio.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

ALLA REGIA CHRISTOPHER GANS

Il film La Bella e la Bestia va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Christophe Gans. A interpretare il personaggio principale di Belle troviamo Léa Seydoux, attrice parigina già nota per aver preso parte alle riprese di Grand Budapest Hotel, Les Adieux à la Reine, Mission: Impossible - Protocollo fantasma e Midnight in Paris. Nei panni della bestia, invece, c'è Vincent Cassel. Nel cast anche gli attori André Dussollier, Eduardo Noriega, Yvonne Catterfeld, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, Audrey Lamy e Jonathan Demurger. L'intera trama trae spunto dalla famosa fiaba che ha ispirato anche il celebre e omonimo film animato della Disney. Il regista, Christophe Gans, è un nome noto del cinema francese in quanto ha curato la regia di film come Il patto dei lupi, Silent hill e Crying Freeman. Gans, oltra ad aver diretto la pellicola ne ha anche curato e redatto la sceneggiatura. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BELLA E LA BESTIA, LA TRAMA DEL FILM

Il racconto esordisce descrivendo il tracollo finanziario di un ricco commerciante di tessuti che, finito in rovina, decide si rifugiarsi in un piccolo borgo di montagna assieme al resto della sua famiglia, composto da tre giovani donne. Cavalcando l'onda di una lenta ripresa economica, l'uomo decide di assecondare alcuni desideri delle sue tre figli. Mentre le prime due chiedono di ricevere nuovi abiti, Belle desidera esclusivamente una rosa. Suo padre cerca di accontentarla ma nel farlo rimane vittima di un inganno crudele perpetrato dalla Bestia, che uccide l'uomo in cambio della rosa. Belle, affranta dal dolore, decide di sacrificarsi pur di salvare suo padre ma viene a sua volta ingannata dalla Bestia che la rinchiude nel suo maestoso castello. Col passare del tempo, Belle finirà per affezionarsi alla Bestia scoprendo che quest'ultimo è rimasto vittima di un potente sortilegio che solo lei è in grado di sciogliere.

