LA PROMESSA DELL'ASSASSINO/ Su Iris il film con Viggo Mortensen (oggi, 14 marzo 2018)

La promessa dell'assassino, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel, alla regia David Cronenberg.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE VINCENT CASSEL

Il film La promessa dell'assassino va in onda su Iris oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola thriller del 2007 che è stata diretta da David Cronenberg, regista canadese molto famoso in ambito cinematografico e noto per aver curato la regia di una lunga serie di film incentrati su trame al limite tra il genere thriller e l'horror. La promessa dell'assassino rientra in questo filone. Altre sue importanti produzioni cinematografiche da citare sono senz'altro A Dangerous Method, Cosmopolis, Brood - La covata malefica e Il pasto nudo. Il cast di attori principali è formato da grandi star del cinema hollywoodiano come ed internazionale come Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, Sinéad Cusack, Donald Sumpter e Jerzy Skolimowski. La sceneggiatura de La promessa dell'assassino è stata affidata alla grande professionalità di Steven Knight, sceneggiatore inglese che ha portato al successo film del calibro di Amore, cucina e curry, Redemption - Identità nascoste e November Criminals. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA PROMESSA DELL'ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Anna, dopo aver assistito alla scomparsa di una ragazzina morta poco dopo aver partorito una bimba, rimane talmente sconvolta dall'accaduto da decidere di scavare del passato della giovane per scoprire chi realmente fosse. La donna intende anche trovare la famiglia d'origine della ragazzina, così da poter affidare loro la bambina. Inizia le sue indagini seguendo quanto riportato nel diario della ragazza e approda così in un locale di proprietà di un certo Semyon, che si rivela essere a capo di una pericoloso gruppo criminale russo. Poco dopo Anna comprende che la povera Tatiana (il nome della ragazzina morta durante il parto) era sua malgrado stata costretta a prostituirsi, proprio da Semyon, il padre della bimba. Riuscirà Anna a rendere giustizia a Tatiana?

