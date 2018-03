LA VITA IN DIRETTA/ Luca Barbarossa e Simona Izzo ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini

Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite in studio Luca Barbarossa e Simona Izzo.

14 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. In studio ci sarà Luca Barbarossa, che parlerà del suo ultimo disco “Roma è de tutti” e si esibirà con qualche canzone per il pubblico di Rai 1. Il cantante ha pubblicato il disco lo scorso 9 febbraio, anticipato dal brano in dialetto “Passame er sale”, presentato al Festival di Sanremo. “Queste canzoni sono una specie di manuale della romanità. Lo dico non solo in Roma è de tutti, ma anche in altre canzoni: Roma è di chi c’è nato ma anche di chi ci viene. Nessuno è più romano de chi romano ce se sente”, ha detto il cantante parlando del suo nuovo disco con La Stampa. E ha aggiunto: “Il desiderio è quello di fare arrivare a chi ascolta quel senso di romanità positiva. È una gran voglia di condividere le bellezze di Roma, che non sono solo quelle artistiche o monumentali, ma anche quelle umane”. Nel disco si possono ascoltare le voci di Fiorella Mannoia e Mannarino.

Ospite anche Simona Izzo

Il tour di Luca Barbarossa parte il 16 marzo a Bari: “Anche se ancora non siamo riusciti a fare grandi prove con il gruppo. Lo spettacolo è in due parti, due atti veri e propri. Nel primo le canzoni del nuovo album, e pezzi parlati, poesie, racconti. Nella seconda parte le canzoni della mia storia musicale”, ha anticipato il cantautore romano a La stampa. Tra gli ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini nella puntata di oggi ci sarà anche Simona Izzo, tra i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. “Seguitemi oggi alle 15.00 alla @vitaindiretta ci vediamo in tv!”, ha scritto su Twitter la Izzo, che molto probabilmente sarà ospire del "caffè" di Francesc Fialdini. L’attrice e doppiatrice è stata sposata con Antonello Venditti dal 1975 al 1978, dal quale ha avuto il figlio Francesco. Con il figlio, che l'ha resa nonna di tre nipoti, ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express nel 2012. Dal 1995 è sposata coN Ricky Tognazzi.

© Riproduzione Riservata.