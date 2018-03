LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi 14 marzo: inchiesta sullo spaccio di sostanze dopanti

Le iene show tornano in onda oggi, mercoledì 17 marzo, in prima serata su Italia 1: tra i servizi, l'importante inchiesta di Alessandro Politi sullo spaccio di sostanze dopanti.

14 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Teo Mammuccari e Ilary Blasi

Le Iene Show tornano in onda oggi, mercoledì 14 marzo, con un nuovo appuntamento ricco di servizi e inchieste importanti. Dopo la puntata di domenica 11 marzo, condotta da Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani e che ha incollato davanti ai teleschermi 2.160.000 spettatori con il 10.6% di share, questa sera, al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci sono Ilary Blasi e Teo Mammuccari che, ormai, formano una coppia affiatatissima e che piace sempre di più ai telespettatori per l’ironia con cui si stuzzicano regalando, tra un servizio e l’altro, anche dei momenti divertenti. Il quadro, poi, è completato dalla voce della Gialappa’s Band che interviene spesso nel corso della serata per commentare, a volte ironicamente e a volte seriamente, i servizi realizzati dalle Iene. La nuova puntata potrà essere vista in diretta su Italia 1 o in streaming sul sito Mediaset Live dove è possibile scegliere il canale tv da seguire. Inoltre, tutte le puntate sono poi visibili, in replica dal giorno successivo, su videomediaset.

LE IENE SHOW, L’INCHIESTA SULLO SPACCIO DI SOSTANZE DOPANTI

Anche questa sera, saranno tanti i servizi e le inchieste de Le Iene show. In particolare, verrà trasmessa l’inchiesta sullo spaccio di sostanze dopanti. Negli ultimi anni è aumentano il numero il consumo di sostanze steroidi anabolizzanti, destinati all’uso veterinario e che, sul corpo umano, possano avere effetti devastanti. Secondo i dati diffusi dai Nasi, tali sostanze arrivano in Italia clandestinamente oppure vengono immessi sul mercato illecitamente dopo furti nelle farmacie. Tali sostanze, poi, vengono vendute segretamente nelle palestre oppure sul web. Su internet, infatti, è facilissimo trovare steroidi anabolizzanti e, in alcuni casi, sono proposti agli atleti dagli stessi personal trainer. Le Iene, poi, mostrano cosa accade in Egitto dove c’è una delle piazze più importanti per il commercio di tali sostanze per le quali il giro di affari si aggirerebbe intorno ai 245 milioni di euro. Nel servizio realizzato da Alessandro Politi, inoltre, vengono proposte anche le interviste al comandante del Reparto Operativo dei Nas, tenente colonnello Andrea Zapparoli; ad Oreste Risi, primario del Reparto di Urologia dell’ospedale di Treviglio (Bergamo); alla dottoressa Roberta Pacifici, direttore del Reparto Farmaco dipendenza e doping dell’Istituto Superiore di Sanità.

