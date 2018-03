Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Scontro in tribunale? Parla il legale dell'ex compagna di Al Bano

Loredana Lecciso contro Romina Power: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.

14 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Loredana Lecciso e Romina Power si vedranno in tribunale? A spiegare cosa sta accadendo tra l’ex moglie di Al Bano Carrisi e la Lecciso è il suo legale, l’avvocato Giorgio Greco che, ai microfoni del settimanale Di Più, ha svelato i motivi che avrebbero spinto la Lecciso ad adire le vie legali contro la Power. Tutto è partito da un tweet, pubblicato da un falso profilo della Lecciso e che Romina Power ha pubblicato sui propri canali social scatenando la rabbia dei suoi followers contro Loredana. Il tweet in questione si riferiva alla presunta gravidanza di Cristel Carrisi e diceva: “Sì è vero, è incinta di un maschietto. Nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”. Quel messaggio, però, la Lecciso non l’ha mai scritto al punto che, insieme al suo legale, si è rivolta alla polizia postale per scoprire l’identità della persona che si è spacciata per lei. A detta del legale, la signora Power si sarebbe dovuta accorgere che quel messaggio non arriva dal vero profilo della Lecciso ed è per questo che, insieme alla sua assistita, starebbero valutando possibili azioni contro Romina. “La signora Power aveva tutti gli strumenti per capire che quel profilo era falso. Viste le sue conoscenze, la signora Power era in grado di sapere facilmente che si trattava di un messaggio proveniente da un profilo falso, non attribuibile a Loredana Lecciso”, afferma l’avvocato.

CONFRONTO DIRETTO TRA LOREDANA LECCISO E ROMINA POWER?

Prima di vedersi in tribunale, tuttavia, Loredana Lecciso e Romina Power potrebbero confrontarsi direttamente. Il legale della Lecciso, infatti, non esclude di contattare direttamente la Power per chiedere spiegazioni sui motivi che l’avrebbero spinta a divulgare quel messaggio. Da parte sua, però, la stessa Romina, a detta del legale, avrebbe dovuto informarsi sulla reale provenienza del tweet. “Il messaggio che è stato divulgato dalla signora Romina, per ora ascrivibile a ignoti, aveva proprio come obiettivo la diffusione di notizie false non provenienti da Loredana Lecciso” – precisa l’avvocato che poi aggiunge – “E ripeto, la mia assistita non ha mai scritto quel messaggio, lo ha fatto qualcuno appropriandosi indebitamene della sua identità. Loredana Lecciso è rimasta molto turbata e infastidita dall’accaduto e voglio essere chiaro: porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi riservandosi di adire tutte le vie legali, in sede civile e penale”. Insomma, Loredana Lecciso non ha alcuna intenzione di passare oltre, ma vuole dimostrare la propria estraneità a quanto accaduto. Romina Power, dunque, dovrà raccontare la propria versione dei fatti in tribunale mentre Al Bano Carrisi, almeno per il momento, resta in silenzio.

