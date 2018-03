MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 14 marzo 2018: quali saranno le conseguenze della Fase 2?

Mr. Robot 3, anticipazioni del 14 marzo 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Elliot cerca di fermare l'esplosione, mentre Angela è sicura del risultato.

Mr Robot 3 in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 14 marzo 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 6°, dal titolo "Punto Critico". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elliot (Rami Malek) entra in azienda come sempre e sfiora in ascensore Angela (Portia Doubleday), che gli chiede di potersi vedere al più presto per pranzo. Ancora sconvolto, inizia a chiedersi che cosa sia successo negli ultimi due giorni, di cui non ricorda nulla. Dopo aver scoperto che il suo account è stato bloccato, intuisce che la brutta sensazione che ha avuto fin dal mattino corrisponde alla verità: la Fase 2 avrà luogo nel giro di poche ore. Subito dopo, Elliot viene informato del suo licenziamento, ma riesce a distrarre la sicurezza grazie a Samar (Ramy Youssef). Dopo aver ricevuto una telefonata da Darlene (Carly Chaikin), Elliot accede al piano superiore ed individua un dipendente che può cedergli la postazione, in modo da controllare un errore di runtime che ha bloccato la Dark Army. Dopo essere riuscito a nascondersi per qualche minuto, viene sbattuto fuori dalla sicurezza e viene raggiunto all'esterno da Darlene. La sorellastra gli rivela di lavorare per i federali fin dalla morte di Cisco e di aver stretto un accordo.

Scopre inoltre che Angela sta lavorando con Mr Robot (Christian Slater) e Tyrell (Martin Wallström), ma non riesce ad accusare Darlene di averlo tradito. In quel momento, alcuni elementi del gruppo di manifestanti che sta contestando la E Corp riesce a superare la barriera di agenti grazie ad una motolov ed accedere ai piani superiori. Nel frattempo, Irving (Bobby Cannavale) informa Angela che i protestanti sono solo parte di un diversivo e che deve raggiungere una macchina per farne un backup che possa dare il via alla Fase 2. Dopo essere riuscita a sfuggire ad un agente di sicurezza e ad un gruppo di sovversivi, Angela ultima il compito che le è stato dato con qualche difficoltà.

Per riuscire a sfuggire all'attacco è costretta però ad indossare una delle maschere della FSociety ed a mimetizzarsi con gli aggressori ancora presenti nell'edificio. Nel frattempo, il voto si dimostra favorevole all'entrata del Congo nelle Nazioni Unite. Informa poi Irving di aver dovuto agire di persona e di una donna che l'ha vista nella stanza del server, prima di ricevere conferma dell'evacuazione in corso. Come da istruzioni, consegna poi tutto ad un fattorino della Dark Army, prima di imbattersi in Elliot e nella sua richiesta di spiegazioni.

ANTICIPAZIONI DEL 14 MARZO 2018, EPISODIO 6 "PUNTO CRITICO"

Nonostante le domande di Elliot, Angela riesce a mantenere il segreto su quanto sta accadendo. L'hacker però scopre che Tyrell si nasconde nel ristorante e grazie a Darlene riferisce tutto ai federali. Una volta sul posto, Dom non riesce a catturare Tyrell, riuscendo a sfiorarlo per poco. L'ex dirigente invece riceve alcune istruzioni di Irving che lo turbano parecchio. Intanto, Elliot entra nell'edificio che verrà interessato dalla Fase 2 e cerca un modo per impedire l'esplosione, anche se Mr Robot fa di tutto per rallentarlo. Angela invece ha un faccia a faccia con Darlene e quando la minaccia di dire tutto all'FBI, l'amica sottolinea che la Fase 2 non provocherà alcun ferito. Dopo aver ottenuto l'aiuto di Mr Robot, Elliot ripensa alle informazioni in suo possesso circa il vero piano di Whiterose e realizza quale portata devastante abbia avuto il suo contributo nella Fase 2.

