PAOLO BONOLIS E BARBARA D'URSO/ Tutti contro Pomeriggio 5? Frecciatine anche dalla Panicucci e Marcuzzi

Continua il botta e risposta al veleno tra Paolo Bonolis e Barbara D'Urso da Avanti un altro a Pomeriggio 5. Cosa c'è dietro le frecciatine dei due conduttori di Canale 5?

14 marzo 2018 Redazione

Paolo Bonolis contro Barbara D'Urso

Frecciatine, neppure tanto velate, quelle che continuano a scambiarsi a distanza Barbara D'Urso e Paolo Bonolis e che portano il pubblico a chiedersi: cosa c'è davvero dietro? Frecciatine che arrivano proprio durante le dirette dei loro programmi di punta, in questo caso Pomeriggio Cinque e Avanti un altro. È stato Bonolis in primis a far notare al pubblico italiano, con il sarcasmo che lo contraddistingue, come la D'Urso non annunciasse mai Avanti un altro alla fine di Pomeriggio 5, visto che è lo show che segue il suo programma. “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina sempre gentile” è stata la prima battuta di Bonolis, seguita, qualche puntata dopo, da “Si tratta di Barbara d’Urso: lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo ricorda ogni giorno l’appuntamento con Avanti un Altro nei suoi programmi… Vabbè lasciamo stare…”.

Paolo Bonolis come Federica Panicucci: cosa è accaduto con la D'Urso?

Da parte sua, Barbara D'Urso - che non è di certo nuova a ricevere frecciatine dalle sue colleghe di Mediaset - ha risposto a Paolo Bonolis ospitando in studio nelle ultime puntate e fino ad oggi Roberta Floris, per farle annunciare, e proprio alla fine di Pomeriggio Cinque, l'appuntamento con il suo Almanacco, show che, guarda caso, va proprio in onda su Rete 4 nell'orario di Avanti un altro. Ma da cosa nasce, quindi, l'astio tra i due conduttori Mediaset? Cos'è davvero accaduto tra la D'Urso e Bonolis? C'è da sottolineare il fatto che come Bonolis anche Federica Panicucci di recente abbia lanciato una frecciatina velata alla D'Urso (che ha risposto prontamente). La stessa D'Urso, nel la puntata di oggi, non ha risparmiato un commento ad Alessia Marcuzzi, in merito allo scontro avuto con Eva Henger, che è parsa essere una critica.

© Riproduzione Riservata.