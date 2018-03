PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 14 marzo 2018 a LatteMiele: Leone in calo

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2018. Previsioni segno per segno: Leone in calo, recupero invece per i Pesci. Vergine non sottovalutare le novità, Canro giornate particolari

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 14 MARZO 2018

Ora siamo arrivati al momento di analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Cancro e Vergine. Cancro: sono delle giornate molto particolari. Perché se da un lato siete pieni di energia e quindi sembra toccare con un dito il cielo, dall'altro però per ottenere le cose che si vogliono si impiega molta energia e fatica. La strada che si deve percorrere è in salita. Attenzione ai nuovi amori. Attenzione questi giorni che appaiono un pò pesanti. Forse è il caso di rimandare tutto a sabato. Vergine: non bisogna sottovalutare le novità che si presentano in questi giorni. Nella seconda parte di marzo vi sarà la possibilità di rialzarsi. Con la giusta complicità di persone sarà possibile creare qualcosa per il futuro compiendo un grande passo per un futuro migliore. Stasera non bisogna fare troppo tardi e si deve fare attenzione a non esporsi troppo a cambiamenti di temperatura.

LEONE IN CALO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo subito pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone in questi giorni potrebbe apparire decisamente in calo rispetto ad altri segni. Si stanno pagando ancora le conseguenze di un mese come febbraio in cui sono stati troppi i sacrifici da fare. All'orizzonte però ci sono dei cambiamenti che potrebbero regalare delle sorprese. La Bilancia rischia di sentirsi in difficoltà e costretto a tornare sui suoi passi. Spesso ci si trova a promettere cose che non si possono mantenere e questo è un errore assolutamente da non fare. Il peggio però deve ancora arrivare perché domenica potrebbe risultare essere una delle giornate più pesanti della settimana. L'importante è mantenere sempre e comunque la calma, evitando di sentire la pressione delle cose sulle spalle costretti a rincorrere le cose con ansia e grande difficoltà nel trovare una svolta.

GRANDE RECUPERO PER I PESCI, TOP E FLOP

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 14 marzo 2018, dai top e flop seguendo quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox nella rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Pesci vivono un grande recupero in questo momento con il sole che illumina. E' il momento di concludere alcune situazioni economiche, sicuramente si deve sfruttare un cielo decisamente positivo. Fase di silenzio per il Capricorno che deve preferire in questo momento tacere invece che alzare inutili polemiche. Di fronte ai conflitti ci si deve saper mettere da parte, evitando di complicare ulteriormente le cose. Questa è una giornata importante per il Sagittario che finalmente può trovare delle risposte anche dal punto di vista della vita quotidiana. Arriveranno buone opportunità, ma sarà importante anche riuscire a coglierle con intelligenza e la giusta pazienza. Attenzione a farsi prendere dalla fretta.

