PICCOLO LUCIO / Video, che fine ha fatto il bimbo di ''A me piac a Nutella'': eccolo 7 anni dopo

Piccolo Lucio, video: che fine ha fatto il bambino di ''A me piac a Nutella''. Sette anni dopo torna a far parlare di sé quello che era diventato un vero e proprio fenomeno trash.

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Piccolo Lucio

Che fine ha fatto il Piccolo Lucio? Sette anni dopo il protagonista del simpatico video ''A me piac a Nutella'' è cambiato e soprattutto ha fatto il suo percorso di crescita che l'ha portato a vivere differentemente il mondo dello spettacolo. Dai tempi del video è molto cambiato, diventato grande ha deciso di ricoprire il suo corpo di tatuaggi, ma un cosa continua a portare avanti e cioè la grande passione per il mondo della musica. Canta ancora anche se in una versione molto diversa rispetto al passato, pubblicando canzoni come ''Tann vist a Napule" e "Si te miett a fa ammore insieme a me" che l'hanno riportato alla luce della ribaltà soprattutto per il suo prestigioso passato. Non è cambiato nemmeno il viso simpatico con tanto di guanciotte nonostante oggi siano colorate da una leggera barbetta che lo rende sicuramente più adulto e pronto ad affrontare nuove possibilità dal punto di vista dello spettacolo.

CHI È PICCOLO LUCIO?

Il web è in grado di generare dei veri e propri fenomeni con Youtube che permette a tutti di diventare famosi con un clic anche solo esprimendosi con naturalezza. Questo è capitato a Piccolo Lucio che nel 2011 è diventato famosissimo per un video dal titolo "A me piac a Nutella" che lo vede protagonista tra uno spuntino e una critica alle minestre che gli vengono proposte a casa. In poco tempo sono state superate le dieci milioni di visualizzazioni che lo hanno portato a far diventare un vero e proprio fenomeno. Fu lo stesso ragazzino ha sostenere: "Mi fermano per strada e pretendono l'autografo e mi immortalano in foto. Ricevo più di duecento chiamate al giorno". Un successo incredibile che gli spalancava una vita nel mondo dello spettacolo, ma che oggi sette anni dopo è stato un desiderio raggiunto solo parzialmente. Un successo raggiunto iniziando a fare video per gioco con spontaneità e grande voglia di... Nutella.

