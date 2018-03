POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso festeggia gli ascolti e l'arrivo della primavera

14 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5. “Buongiorno! Anche oggi sole e primavera E voi portate Pomeriggio5 sopra il 20% Grazieeee A dopo!! #pomeriggio5 #buongiorno #primaveradentro #colcuore”, ha scritto poco fa Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram. Ieri il programma ha fatto compagnia a 2.303.000 spettatori con il 20% di share nella prima parte, a 2.618.000 (19.9%) nella seconda e a 2.400.000 (16.6%) nella terza. Come prevedibile, ieri Barbara D’Urso ha commentato lo sfogo di Alessia Marcuzzi ai danni di Eva Henger, avvenuto nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: “A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio commentare…”, ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5. Carmelita ha anche lanciato una frecciatina: “In realtà, quasi tutto succede a Pomeriggio Cinque o a Domenica Live…”. Anche oggi, nello studio di Canale 5 si parlerà sicuramente di Isola dei famosi!

Barbara D'Urso su Rai 1

Barbara D’Urso potrebbe presto approdare in prima serata nel sabato sera di Rai 1 a “Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci. Da tempo si vocifera che Carmelita possa diventare l’ospite speciale, ballerina per una notte, della nuova edizione del programma. Tempo fa Barbara D’Urso ha ospitato a Domenica Live Carolyn Smith, giudice del programma di Rai 1, Carolyn Smith, che con l’occasione aveva invitata ufficialmente a Ballando Con Le Stelle. Durante una delle sue recenti Instagram Stories, la D’Urso ha affermato durante una pausa in sala da ballo: “Carolyn aiutami tu! Io sono una principiante”. A confermare il possibile “passaggio” di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle è stata Milly Carlucci: “So che Barbara è una appassionata di ballo e del nostro programma”, ha detto la conduttrice a Diva e Donna. La D’Urso starebbe aspettando il via libera da Mediaset per partecipare in una delle prossime puntata: “L’idea è nata dalla nostra giurata Carolyn Smith che è stata ospite da lei. Barbara è un grande personaggio tv e averla sulla nostra pista potrebbe essere una bella sorpresa per il pubblico”, ha aggiunto la Carlucci.

