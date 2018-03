SENZA TREGUA 2/ Su Rete 4 il film con Scott Adkins (oggi, 14 marzo 2018)

Senza tregua 2, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Scott Adkins, Robert Knepper e Rhona Mitra, alla regia Roel Reiné. La trama del film nel dettaglio.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SCOTT ADKINS

Il film Senza tregua 2 va in onda in prima tv su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action che rappresenta il seguito del film Senza Tregua, uscito al cinema nel 1993 e interpretato da Jean-Claude Van Damme, che ha vestito i panni di Chance Boudreaux. A distanza di circa 23 anni, la saga è proseguita con Senza Tregua 2 con la regia di Roel Reiné, regista olandese noto per aver diretto film come Il Re Scorpione 3 - La battaglia finale, Dietro le linee nemiche - Seal Team 8 e Ancora 12 Rounds. Protagonisti del sequel, prodotto nel 2016, sono Scott Adkins, Robert Knepper, Rhona Mitra, Temuera Morrison, Ann Truong e Adam Saunders. A differenza di quanto accaduto con il primo film, Senza Treua 2 non ha ottenuto il medesimo successo, complice forse l'assenza del protagonista principale storico, Jean-Claude Van Damme che non ha preso parte alle riprese. Le musiche di Senza Tregua 2 sono state curate da Jack Wall, musicista americano famoso per aver arrangiato le colonne sonore di famosissimi videogame come l'intera serie di Mass Effect. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENZA TREGUA 2, LA TRAMA DEL FILM

Wes Baylor si è ormai gettato alle spalle il suo passato da cadetto nell'esercito americano. Si guadagna da vivere partecipando ad incontri di boxe ma un giorno, scontrandosi con il suo nemico giurato sul ring, finisce per colpirlo a morte in maniera totalmente involontaria. Da quell'attimo, Wes non si da pace per l'accaduto e decide così di dire addio al mondo della boxe. Alcuni mesi dopo viene contattato dal suo ex allenatore, Aldrich, che lo invita a salire un'ultima volta sul ring. Nonostante un'iniziale titubanza, Wes accetta l'offerto e vola sino in Asia, dove ben presto scoprirà di essere vittima di un terribile complotto.

