SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 2 il film con Dwayne Johnson (oggi, 14 marzo 2018)

Snitch - L'Infiltrato, ilfilm in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e Barry Pepper, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.

14 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 2

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film Snitch - L'Infiltrato va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 23.30. Una pellicola action che ha visto la regia di Ric Roman Waugh e narra le straordinarie gesta di John Matthews, un importante e potente imprenditore statunitense il cui figlio viene tratto in arresto e inguistamente incolpato di traffico di droga. Per l'uomo inizerà una lotta senza sosta per scagionare suo figlio e donargli nuovamente la libertà che merita. L'intera trama è stata tratta da un avvenimento reale accaduto negli Stati Uniti negli anni 80, balzato al centro della cronaca negli americana per diverso tempo. Il personaggio di John Matthews, è stato interpretato dal celebre attore americano Dwayne Johnson che recentemente è tornato al cinema nel film Jumanji - Benvenuti nella giungla, remake nel famoso film anni 90 che ha visto protagonista Robin Williams. Le musiche del film sono state affidate ad Antonio Pinto, noto musicista di origini brasiliane che ha composto le colonne sonore di The host, La fratellanza e Perfect Stranger. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SNITCH - L'INFILTRATO, LA TRAMA DEL FILM

John Matthews è un ricco imprenditore di successo la cui vita sta per cambiare in maniera tragica. Il suo unico figlio viene improvvisamente arrestato con l'accusa di aver spacciato ingenti quantità di stupefacenti. Dopo un iniziale momento di smarrimento, John si accorge che qualcosa non quadra e che con estrema probabilità suo figlio è innocente. Per qualche strano motivo qualcuno ha deciso di incastrarlo. L'uomo non ci sta ad assistere in erme al lento ed ingiusto declino di suo figlio e così decide di agire per tentare di scagionare il giovane. Per farlo non ha altra scelta che rivolgersi al detective Keeghan che lo aiuterà ad infiltrarsi della gang criminale che per qualche ragione ha trascinato suo figlio nel baratro. Riuscirà John a salvare suo figlio e ad uscire sano e salvo dalla pericolosa operazione da infiltrato?

