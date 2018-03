Sanremo Young 2018/ Diretta e ospiti prima finale: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno (14 marzo)

Sanremo Young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Sanremo Young

Lo scorso 9 marzo è andata in onda la semifinale di Sanremo Young, il teen talent dedicato alla musica moderna con protagonisti talentuosi giovani cantanti. Dopo il Festival della Musica Italiana, il palcoscenico del Teatro Ariston ha avuto modo di non andare in vacanza, ospitando queste giovani ugole d'oro dirette dalla simpatica Antonella Clerici, conduttrice dell'inedito format che, dato il successo della prima stagione, con molta probabilità potrebbe tornare anche il prossimo anno. Dando spazio alle elezioni politiche, per una settimana il programma non è andato in onda e così, anche per recuperare, vedremo la prima finale questa sera piuttosto che di venerdì come di consueto, quando invece andrà in onda la finalissima con la quale chiuderà ufficialmente i battenti SanremoYoung. A seguire quindi, tutte le informazioni e le anticipazioni utili per potervi gustare il programma ad un passo dalla finale vera e propria in programma per il prossimo venerdì 16 marzo e che decreterà chi sarà il vincitore assoluto tra i talenti rimasti in gara di questa prima edizione del teen talent. Come sempre, il programma potrà essere seguito anche in streaming e commentato sul web, attraverso l’hashtag ufficiale: #SanremoYoung.

Sanremo Young, ospiti della prima finale

Insieme ad Antonella Clerici, sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, anche questa volta ritroveremo la numerosa giuria che in questo periodo ha distribuito voti, commenti e punti di vista nei confronti dei talentuosi giovani di Sanremo Young e delle loro performance. In prima linea quindi, Angelo Baiguini, Baby K, Cristina D’Avena, Elisabetta Canalis, Iva Zanicchi, Mara Maionchi, Marco Masini, Mietta, Ricchi e Poveri e Rocco Hunt. Ma chi vedremo in gara per questa prima parte dedicata alla finale? Avremo modo di visionare ancora le strepitose esibizioni di Raffaele Renda, Ouiam, Luna Farina, Leonardo De Andreis, Elena Manuele e Rocco. La scorsa settimana infatti, nel corso della semifinale, ad un passo dalla conclusione sono state eliminate Zaira Angela di Grazia e Bianca Moccia. Durante la nuova puntata di SanremoYoung in onda oggi, mercoledì 14 marzo 2018, l’ospite internazionale sarà Simon Lebon, leader del gruppo dei Duran Duran. Ospiti in studio anche Pippo Baudo e Toto Cutugno. A seguire, vi forniremo tutte le ultime informazioni per guardare il programma anche in streaming ed i canali social per poterlo seguire e commentare al meglio.

SanremoYoung, dichiarazioni e info streaming

In attesa di scoprire come vedere la prima finale di Sanremo Young anche in diretta e replica streaming, eccovi le ultime dichiarazioni di Antonella Clerici, direttamente dal portale di TV Sorrisi e Canzoni. La conduttrice afferma che va tutto bene, anche grazie agli ottimi ascolti di cui non si può proprio lamentare. “Io amo lavorare a Sanremo. L’Ariston mi ha sempre portato fortuna”, ha affermato per poi dichiarare tutte le volte che ha “frequentato” quel palcoscenico. “Ci sono andata nel 2005 con Paolo Bonolis al suo Festival, nel 2008 e 2009 con “Ti lascio una canzone”, un programma che mi ha dato tantissimo, e poi nel 2010 con il “mio” Festival. E ora ci sono tornata con “Sanremo Young”. Tra me e quel palco c’è un’alchimia speciale, mi dà la carica”. Per vedere la prima finale del programma dedicato alla musica cantata dai giovani anche in streaming, potete collegarvi in diretta sul portale di RaiPlay. In alternativa, anche scaricando l’applicazione ufficiale, potrete vedere la trasmissione musicale in mobilità, ovunque voi siate da tablet e smartphone. Sempre sullo stesso sito, a poche ore di distanza dalla messa in oda, potrete recuperare la replica.

