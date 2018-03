Striscia La Notizia Vs Isola dei Famosi 2018/ Video, Francesco Monte incastrato dalla nuova prova audio!

Striscia La Notizia torna a parlare del cannagate all'Isola dei Famosi 2018, mostrando al pubblico l'audio isolato di Francesco Monte durante l'accusa in palapa di Eva Henger

14 marzo 2018 Anna Montesano

Striscia La Notizia contro Isola dei Famosi

Dopo una giornata di tregua, Striscia La Notizia torna all'attacco con nuove prove ai danni di Francesco Monte e dell'Isola dei Famosi 2018. La vicenda del cannagate continua a far discutere e, dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi ai danni di Eva Henger, Antonio Ricci si sente in dovere di mostrare al pubblico inedite prove che confermino la versione dell'ex pornodiva. Così, in un servizio che metaforicamente si rifà al calcio e, inevitabilmente, viene seguito dall'esperto del settore Cristiano Militello, si propone la VAR dell'audio isolato di Francesco Monte durante l'accusa (la prima) in diretta dalla palapa dell'Isola dei Famosi da parte di Eva Henger. Non tutte le parole di Monte, in quel momento, risultarono chiare al pubblico di Canale 5, in quanto coperte da quelle degli altri e dal microfono talvolta abbassato.

FRANCESCO MONTE AMMETTE DI AVER FUMATO? "VAR" DI STRISCIA

Striscia è però riuscita a isolare l'audio di Francesco, mostrando al pubblico che è lui stesso a confermare la versione della Henger (Clicca qui per il video). Infatti, a Stefano De Martino che si rivolge ai naufraghi chiedendo loro come mai nessuno, nel corso della settimana, si fosse lamentato dell’odore di marijuana che infastidiva la Henger, Monte risponde: «Perché l’hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano». Il ragazzo invita anche la Henger a fare i nomi del gruppetto che ha fumato, par poi aggiungere "Anche perchè non mi sembrava un problema". Parole che sembrano non lasciare dubbi e che appaiono essere la conferma della versione data da Eva Henger. Come risponderanno Alessia Marcuzzi e la produzione dell'Isola dei Famosi stavolta?

