UNA VITA / Liberto confessa i suoi sentimenti per Rosina? (Anticipazioni 14 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 14 marzo: Rosina e Liberto si trovano insieme ad una cena a casa Valverde e cominciano a discutere, facendo nascere dei sospetti...

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Si ripartirà dalla nuova crisi di Cayetana che è stata portata in ospedale dopo la sfuriata con Ursula alla sartoria. La Sotelo Ruz riprenderà il controllo e apparirà più tranquilla anche se le conseguenze di quanto accaduto potrebbero essere terribili per lei: Teresa non ha mantenuto la promessa fatta alla polizia, non riuscendo a controllare le azioni della sua amica. Motivo per cui Cayetana potrebbe ora essere trasferita per sempre in un manicomio. Sarà questo un rischio più che concreto e che sancirà l'inevitabile preoccupazione di Fabiana, convinta che la giustizia possa ancora una volta scagliarsi contro la figlia. Diverso sarà invece l'atteggiamento di Teresa: la maestra ora avrà solo un pensiero in mente ovvero godere di quell'amore tanto osteggiato ma che ora non sembra avere neppure un ostacolo all'orizzonte. Lei e Mauro riusciranno finalmente ad essere felici?

UNA VITA: I SOSPETTI DI ARTURO

Insieme alle vicende relative a Cayetana e Teresa, nella puntata di Una Vita di oggi assisteremo ad una cena organizzata da Arturo nella sua nuova casa. Il colonnello inviterà Susana e Liberto e, a sorpresa, si aggiungerà al gruppo anche Rosina. La serata avrà quindi una piega inaspettata, in quando Liberto e Rosina si troveranno a battibeccare costantemente, quasi senza badare alla presenza degli altri ospiti. Sarà una situazione quasi ai limiti del comico e che indurrà Arturo a farsi delle inevitabili domande: per quale motivo il giovane architetto e la sua vicina di casa si comportano in questo modo? Nascondo qualcosa? Davanti alle insistenti domande del militare, Liberto arriverà quasi sul punto di svelare come stanno davvero le cose con la madre di Leonor: la verità su questo amore impossibile potrebbe essere più vicina del previsto...

