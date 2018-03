Un posto al sole / Anticipazioni 14 marzo: Patrizio sorprende Rossella insieme a Diego

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Le coppie giovani di Un posto al sole continueranno ad essere grandi protagoniste anche nella puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20:40. Dopo avere visto Vittorio alle prese con i suoi sentimenti per Anita e con l'insormontabile ostacolo rappresentato da Luca Grimaldi, sarà oggi la volta di Rossella e dei sentimenti per Diego. Quest'ultimo ha provato in tutti i modi ad allontanarla da sé, arrivando però a confermare al padre di essere seriamente interessato alla ex fidanzata di Patrizio. Si tratta ovviamente di un amore impossibile, eppure quest'oggi accadrà qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola per tutte le persone interessate a questa vicenda: Patrizio, infatti, vedrà l'abbraccio tra il fratello e Rossella e si troverà a prendere una decisione sofferta ma assolutamente sorprendente. Di cosa si tratterà? Accetterà questo flirt o si confronterà con esso?

Un posto al sole: Michele alla riscossa

Nelle ultime puntate di Un posto al sole abbiamo assistito al lento e progressivo avvicinamento di Silvia ed Emanuele, l'editor che ha scatenato la gelosia di Michele. Ma se sulle prime, quest'ultimo è sembrato accusare il colpo, faticando a nascondere la sua gelosia, a partire da oggi qualcosa cambierà: Saviani si renderà conto di non poter restare a guardare senza fare nulla, motivo per cui metterà da parte i cattivi propositi e passerà alla riscossa, guadagnando terreno contro il rivale in amore. Sarà questa la fine di ogni intromissione da parte del viscido Emanuele? Alberto Palladini continuerà a tessere le sue trame ai danni di Sandro, ancora ignaro delle vere intenzioni dello zio. Gli avvertimenti di Roberto non sono serviti a nulla e il ragazzo si troverà oggi a confrontarsi su una nuova questione che potrebbe portare a delle conseguenze per nulla positive per i cantieri. Roberto e Marina faranno bene a correre ai ripari prima che sia troppo tardi?

