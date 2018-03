Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani commuove i fan: la confessione sulla mamma (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"

14 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Una Gemma Galgani nostalgica quella degli ultimi giorni. La nota dama del Trono Over di Uomini e Donne, nei suoi ultimi posto social, ha postato delle immagini legate alla sua infanzia che hanno come protagonisti i suoi genitori. Ricordi di felicità quelli condivisi dalla Galgani con i suoi fan, attraverso i quali la dama racconta anche un po' di se, con retroscena inediti del suo passato. Le rivelazioni della dama sono soprattutto sulla madre, purtroppo scomparsa troppo presto. "La mia mamma non c'è più, è mancata molto giovane: in tempo per vederci Signorine! Le sue "fanciulle" racconta Gemma su Facebook, dove ogni giorno mantiene i contatti con le sue tantissime fan. Non tutti hanno però parole belle per la Galgani, che riceve, anche sul suo profilo personali, critiche e anche quando si parla di questioni personali come i suoi genitori.

Gemma Galgani e le nostalgiche rivelazioni sulla mamma

È proprio per questo che Gemma Galgani decide di rispondere a tono, svelando anche un altro dettaglio duro della sua infanzia. Così, a una fan che la critica, risponde: "Ci sono tante persone che vengono a sfogare le proprie frustrazioni e non e il tuo caso! Poi quando si parla dei miei divento intollerante! - e aggiunge - volevo dire non sarò mai bella come la mia mamma, non per necessità di approvazione ma solo perché era per me ,come per le vostre mamme, la mamma più bella del mondo!". Poi la dama di Uomini e Donne svela: "E mentre noi camminavano a piedi per starle vicino fino all'ultimo instante ,non sapevamo che quella pioggia di fango addosso a tutti noi era la pioggia di Cernobyl! Era il 25 aprile ! Pioggia radioattiva e si seppe, solo dopo due giorni! Ma avrei sfidato anche il terremoto per lei!"

© Riproduzione Riservata.