Uomini e Donne/ Giordano e Luigi nuovi tronisti? Il pubblico spera nella "non scelta" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Critiche per Nilufar Addati e Sara Affi Fella: il pubblico vuole Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni prossimi tronisti!

14 marzo 2018 Anna Montesano

Giordano Mazzocchi non ci sta e di fronte alle indecisioni di Nilufar Addati e il suo andare a cercare Lorenzo Riccardi, nonostante li abbia baciato Sara Affi Fella e si sia ormai dichiarato per lei, ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Tutto il pubblico del noto dating show si è ormai schierato dalla sua parte e ritiene che Nilufar non meriti un ragazzo così gentile e serio, visto che continua a cercare Lorenzo che, finora, ha mostrato soltanto indecisioni e che, per tanti, l'ha presa in giro. Grosse polemiche quindi per la tronista, che non nasconde a tutti il suo essere in grande difficoltà di fronte a questa situazione. Un comportamento che però non viene perdonato dal pubblico che anzi spera che Nilufan non scelga Giordano e che, anzi, il corteggiatore decida di andare via definitivamente per poi ricevere da Maria De Filippi la proposta di essere il nuovo tronista.

LUIGI E GIORDANO: PARTE LA RICHIESTA ALLA REDAZIONE

Sul social dedicati a Uomini e Donne, in molti chiedono alla redazione che possa essere proprio Giordano Mazzocchi il prossimo tronista. "Giordano sei troppo bello e gentile....ascolta....non perderci più tempo perché hai davanti una ragazzina a cui piace solo l’uomo che la fa penare. Non ti merita....tu sei avanti rispetto a lei. Spero il prossimo trono sarà dato proprio a Giordano!" scrive una fan del programma. E c'è chi ha la medesima idea su Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella che ha conquistato l'intero pubblico del trono classico. Il desiderio di molti è infatti che possano essere proprio loro i prossimi tronista di Uomini e Donne e chissà che, nel caso non siano loro la scelta, la redazione non accontenti queste richieste.

