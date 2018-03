Zayn e Gigi Hadid si sono lasciati/ L'ex One Direction e la top model lo confessano su Twitter

Zayn e Gigi Hadid si sono lasciati: il cantante britannico e la top model statunitense hanno confermato su Twitter l'indiscrezione pubblicata dal tabloid Sun.

14 marzo 2018 Fabio Morasca

Zayn e Gigi Hadid si sono lasciati (Web)

Zayn e Gigi Hadid hanno comunicato ufficialmente la fine della loro relazione. La storia d'amore tra la top model e il cantante, ex componente dei One Direction, quindi, si è conclusa dopo circa due anni. L'indiscrezione, inizialmente, era stata pubblicata sul tabloid britannico Sun che aveva anche svelato le presunte motivazioni che avrebbero portato Zayn e Gigi Hadid a troncare il loro rapporto. Secondo il Sun, infatti, la coppia non avrebbe retto alle pressioni provenienti dai loro rispettivi lavori e l'allontanamento definitivo, quindi, sarebbe stato inevitabile. Dopo l'indiscrezione pubblicata sul Sun, è arrivata la conferma da parte dei due diretti interessati, Zayn e Gigi Hadid: sia il cantante che la top model, infatti, hanno condiviso un post su Twitter. Entrambi i tweet sono stati pubblicati da Il Messaggero. Questo è stato il tweet del cantante britannico: "Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica. Sono grato ai nostri fan per rispettare questa decisione difficile e la nostra privacy. Vi vogliamo bene".

ZAYN E GIGI HADID: LA SEPARAZIONE RISALE AI PRIMI DI MARZO

Questo, invece, è il contenuto del tweet condiviso dalla modella statunitense: "Sarò eternamente grata per l'amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà". Come già scritto, Zayn e Gigi Hadid stavano insieme da poco più di due anni. In questo lasso di tempo, è da includere anche una pausa di riflessione, terminata la quale il cantante e la top model fecero ritorno insieme. La fine della loro storia d'amore, resa nota soltanto oggi, risalirebbe ai primi di marzo. Una fonte vicina al tabloid Sun, però, ha dichiarato che, nonostante la fine della loro storia d'amore, Zayn e Gigi Hadid hanno deciso di restare vicini e di supportarsi l'uno con l'altra. La notizia, ovviamente, è stata accolta male dai tantissimi sostenitori della coppia.

